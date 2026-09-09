به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی حزب‌الله لبنان اعلام کرد که شماری از شخصیت‌ها و دوستان این جنبش، از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اظهارات، اطلاعات و داده‌هایی را مطرح می‌کنند که برخی از آنها به مسائل و حوادث مرتبط با حزب‌الله یا مقاومت اسلامی مربوط می‌شود؛ این در حالی است که افکار عمومی در بسیاری از موارد با این اظهارات و اطلاعات به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی آنها از منابع رسمی حزب یا مقاومت اسلامی صادر شده‌اند.

حزب‌الله تأکید کرد که هر شخصیتی حق دارد به نام خود و از طریق هر رسانه یا پلتفرمی، هرگونه اطلاعاتی را مطرح کند، اما مسئولیت اظهارات و اطلاعات منتشرشده بر عهده خود اوست و از افکار عمومی خواست در رسمی تلقی کردن چنین اطلاعاتی احتیاط کنند.

در این بیانیه آمده است: حزب‌الله مواضع خود را درباره رویدادها و تحولات مختلف از طریق سخنرانی‌های دبیرکل حزب، بیانیه‌های رسمی صادرشده از سوی حزب‌الله، مقاومت اسلامی، روابط رسانه‌ای و فراکسیون وفاداری به مقاومت اعلام می‌کند.

روابط عمومی حزب‌الله تأکید کرد: هر آنچه غیر از این موارد باشد، صرفاً بیانگر دیدگاه صاحبان آن است.

این نهاد در پایان هدف از این اطلاع‌رسانی را جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست یا ابهام، به‌ویژه در این مرحله حساس و دقیق، عنوان کرد.

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