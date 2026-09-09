از تنش تا نزدیکی؛ اسلوونی در مسیر بازسازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی امیدوار است که با افتتاح نخستین سفارت دائمی خود در شهر «لیوبلیانا» پایتخت اسلوونی، صفحه تازه‌ای در روابط دیپلماتیک با این کشور بگشاید. روابطی که در دوران دولت «رابرت گولوب» نخست‌وزیر لیبرال پیشین اسلوونی با تنش‌های شدیدی همراه بود. دولت پیشین اسلوونی، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه، متهم کرده بود.

«گدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در سفری دو روزه به اسلوونی می‌رود تا روند گرم شدن روابط با دولت «یانز یانشا» نخست‌وزیر محافظه‌کار این کشور را تقویت کند.

چرخش سیاسی اسلوونی به سمت راست پس از انتخابات ماه مارس گذشته، تازه‌ترین نمونه از قدرت گرفتن جریان‌های راست‌گرا و پوپولیست در اروپا در سال ۲۰۲۶ میلادی به شمار می‌رود. تحولی که مراکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی، آن را فرصتی برای بازسازی ائتلاف‌های دیپلماتیک و جبران از دست دادن شماری از متحدان سنتی خود در قاره اروپا ارزیابی می‌کنند.

از زمان برقراری روابط میان رژیم صهیونیستی و اسلوونی در سال ۱۹۹۲ میلادی یعنی یک سال پس از فروپاشی یوگسلاوی و استقلال اسلوونی، امور دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در این کشور از طریق سفارت این رژیم در شهر وین پایتخت اتریش و به‌صورت غیرمقیم اداره می‌شد.

ساعر پیش از این سفر گفت که سفارت رژیم صهیونیستی بیش از یک نمایندگی دیپلماتیک است و از آغاز صفحه‌ای تازه در روابط دو اسلوونی و رژیم صهیونیستی و فرصتی برای بازسازی، تقویت و تعمیق یک شراکت واقعی سخن گفت.

«ارنست هرتسوگ» مدیر اجرایی عملیات کنگره جهانی یهودیان نیز اعلام کرد که رویکرد جدید اسلوونی بسیار فراتر از یک تغییر در سیاست خارجی است و از اهمیت تاریخی زیادی برخوردار است.

رژیم صهیونیستی پیش‌تر در ماه ژوئیه، «روث کوهن دار» را به‌عنوان نخستین سفیر مقیم خود در اسلوونی منصوب کرده بود. او پیش از این، سفیر غیرمقیم رژیم صهیونیستی در اسلوونی و مالت بود.

روابط پرتنش

روابط رژیم صهیونیستی و اسلوونی پس از آنکه دولت پیشین به رهبری «رابرت گولوب» از جریان چپ میانه در پی رأی پارلمان در ژوئن ۲۰۲۴ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، وارد مرحله‌ای پرتنش شد. این اقدام تنها یک هفته پس از تصمیم مشابه اسپانیا، ایرلند و نروژ صورت گرفت.

تنش‌ها زمانی به اوج رسید که دولت چپ‌گرای وقت، عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه را نسل‌کشی توصیف کرد. این دولت همچنین تصمیم گرفت تجارت تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی را متوقف کند و در سپتامبر ۲۰۲۵ در اقدامی که نخستین مورد در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان شد، ورود «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را ممنوع کرد.

دولت اسلوونی در آن زمان تصمیم خود را بر مبنای اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه توجیه کرد.

همچنین، ورود دو وزیر راست افراطی رژیم صهیونیستی به نام‌های «ایتامار بن‌گویر» و «بتسلئیل اسموتریچ» به اسلوونی ممنوع شد. دولت وقت آن‌ها را به تحریک به خشونت افراطی و نقض‌های جدی حقوق بشر فلسطینیان از طریق اظهاراتی که خواستار نسل‌کشی بودند، متهم کرده بود.

رسانه عمومی رادیو و تلویزیون اسلوونی نیز نخستین رسانه‌ای بود که خواستار کنار گذاشتن رژیم صهیونیستی از مسابقه آواز «یوروویژن» در سال ۲۰۲۵ میلادی شد. این رسانه در سال ۲۰۲۶ میلادی نیز مسابقات را تحریم کرد و به‌جای آن، مستندهایی درباره فلسطین پخش کرد.

اکنون رژیم صهیونیستی در پی آن است که این دوره پرتنش را پشت سر بگذارد و در چارچوب نزدیکی گسترده با دولت راست‌گرای کنونی، روابط خود با لیوبلیانا را از نو تعریف کند.

صعود راست

پس از انتخابات پارلمانی اسلوونی در پایان ماه مارس گذشته، «رابرت گولوب» نخست‌وزیر و رئیس حزب «جنبش آزادی» به دلیل ناتوانی در تأمین اکثریت پارلمانی، نتوانست دولت تشکیل دهد. موضوعی که راه را برای بازگشت «یانز یانشا» نخست‌وزیر پیشین و رهبر «حزب دموکرات اسلوونی» با گرایش راست ملی‌گرا به قدرت هموار کرد.

یانشا که از او به‌عنوان متحد نزدیک دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، یاد می‌شود، برای چهارمین بار در تاریخ سیاسی خود به قدرت بازگشت. او توانست با جریان‌های راست میانه ائتلاف کند و حمایت اکثریت پارلمان را به دست آورد.

انتخابات اسلوونی البته بدون حاشیه نبود. شرکت اطلاعاتی خصوصی «بلک کیوب» رژیم صهیونیستی به مدیریت عملیات جاسوسی و تلاش برای تأثیرگذاری بر روند دموکراتیک این کشور متهم شد.

تغییر در سیاست خارجی

یانشا در نخستین نشانه از تغییر جهت سیاست خارجی دولتش، بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت اعلام کرد که اسلوونی قصد دارد شناسایی پیشین دولت فلسطین را لغو کند و سفارت خود در رژیم صهیونیستی را از تل‌آویو به قدس منتقل کند.

با این حال، این تصمیم با مخالفت اتحادیه اروپا روبه‌رو شد. اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی به اجماع بین‌المللی درباره قدس تأکید کرد. اجماعی که بر اساس قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت نمایندگی‌های دیپلماتیک را تا رسیدن به راه‌حلی نهایی درباره وضعیت این شهر تعیین می‌کند.

مدتی پس از روی کار آمدن دولت یانشا، پرچم فلسطین که در دوره حکومت گولوب بر ساختمان دولت اسلوونی نصب شده بود، برداشته شد. دولت جدید اسلوونی همچنین اعلام کرد تصمیم پیشین مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات سلاح و تجهیزات نظامی با رژیم صهیونیستی را لغو کرده است.

شکایت بنیاد «هند رجب»

با این حال، دولت راست‌گرای اسلوونی ممکن است با فشارهای تازه‌ای برای پیگرد متهمان به جنایات جنگی و نسل‌کشی در نوار غزه روبه‌رو شود.

هم‌زمان با سفر «گدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به اسلوونی، بنیاد حقوقی «هند رجب» شکایتی کیفری علیه او در دفتر دادستانی لیوبلیانا ثبت کرده و اتهاماتی درباره ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینیان مطرح کرده است.

با این حال تا آستانه سفر ساعر، هیچ نشانه رسمی از سوی دولت راست‌گرای اسلوونی درباره پاسخ مثبت به درخواست تحقیق در اتهامات مطرح‌شده از سوی این بنیاد منتشر نشده بود. مقام‌های رژیم صهیونیستی نیز در ابتدا واکنشی به این اقدام حقوقی نشان ندادند.

بنیاد «هند رجب» که در فوریه ۲۰۲۴ تأسیس شد و مقر اصلی آن در بروکسل، پایتخت بلژیک، قرار دارد، در زمینه پیگیری قضایی مقام‌ها و نظامیان رژیم صهیونیستی از طریق طرح دعاوی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کند.

این بنیاد اعلام کرد شکایت علیه گدعون ساعر بر اساس تحقیقات این نهاد تنظیم شده است. تحقیقاتی که به ادعای بنیاد، نقش او در تدوین سیاست‌هایی که به حملات نظام‌مند رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در غزه منجر شده و همچنین دفاع علنی از این سیاست‌ها را مستند می‌کند.

در این شکایت، به عضویت ساعر در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نیز اشاره شده است. نهادی که مسئول تصمیم‌گیری و نظارت بر روند عملیات نظامی در غزه است.

در مجموع، چرخش سیاسی اسلوونی از دولت چپ‌گرای پیشین به یک دولت راست‌گرا، زمینه را برای نزدیکی سریع‌تر لیوبلیانا و تل‌آویو فراهم کرده است. افتتاح نخستین سفارت مقیم رژیم صهیونیستی در اسلوونی و سفر گدعون ساعر، نماد این تغییر به شمار می‌رود. تغییری که هم‌زمان با تلاش برای کنار گذاشتن سیاست‌های دولت پیشین اسلوونی ممکن است به‌واسطه پیگیری‌های حقوقی مربوط به جنگ غزه با چالش‌های تازه‌ای مواجه شود.

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