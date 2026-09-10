به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حرم مطهر بانوی کرامت میزبان جمعی از سردبیران و نمایندگان خبرگزاری‌های کشور بود؛ مهمانانی که این‌بار نه فقط برای پوشش یک رویداد خبری، بلکه برای لمس بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و معنوی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به این بارگاه نورانی قدم گذاشتند.

قدم‌های که به صحن و سرای حرم رسید، فضای رسانه‌ای جای خود را به حال‌وهوای زیارت داد؛ نگاه‌ها به گنبد طلایی گره خورد و دقایقی از شتاب و هیاهوی روزمره فاصله گرفت تا مهمانان این بارگاه ملکوتی، در کنار فعالیت حرفه‌ای خود، فرصت زیارت و عرض ارادت به بانوی کرامت را نیز تجربه کنند.

از گنجینه‌های کتابخانه تا روایت میراث مکتوب

در ادامه این حضور، سردبیران و نمایندگان رسانه‌های کشور با بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی آستان مقدس آشنا شدند و از مخازن و گنجینه‌های هفت‌گانه کتابخانه حضرت معصومه(س) بازدید کردند؛ گنجینه‌هایی که هر یک گوشه‌ای از میراث علمی، تاریخی و فرهنگی این مجموعه را در خود جای داده‌اند.

ورق‌زدن روایت‌های مکتوب تاریخ، تماشای آثار ارزشمند و آشنایی با ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده کتابخانه، تصویری متفاوت از حرم مطهر پیش روی مهمانان قرار داد؛ حرم تنها یک مقصد زیارتی نیست، بلکه مجموعه‌ای گسترده از میراث فرهنگی، علمی و رسانه‌ای را نیز در خود جای داده است.

رسانه در کنار معنویت

بخش دیگری از این برنامه به معرفی ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی آستان مقدس اختصاص داشت؛ ظرفیتی که تلاش می‌کند روایت حرم، معارف اهل‌بیت(ع) و رویدادهای فرهنگی این آستان را از مسیر رسانه به مخاطبان منتقل کند.

حضور اهالی رسانه در این فضا، فرصتی برای نزدیک‌تر شدن رسانه‌ها به ظرفیت‌های فرهنگی آستان مقدس و شناخت مستقیم‌تر از مجموعه فعالیت‌هایی بود که در کنار زیارت و خدمت به زائران در این بارگاه دنبال می‌شود.