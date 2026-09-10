هدف امام رضا(ع) از مهاجرت به ایران تغییر جغرافیای ایران به نفع شیعیان بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین مهدی حسن آبادی طی سخنانی در محفل معارفی حرم بانوی کرامت اظهار داشت: در خصوص حضرت معصومه سلام الله علیها باید در منابر مطالب بیشتری بازگو شود و از نگاه گذرا در این خصوص اجتناب شود در حالی که عظمت و منزلت این بانوی بزرگوار غیر قابل وصف و درک است.

وی یکی از القاب حضرت معصومه را «ستی» به معنای «بانوی من» دانست و خاطرنشان کرد: حضرت معصومه سلام الله علیها از نظر علمی نیز جایگاه والایی داشتند و در سن کودکی به سؤالات فقهی مراجعه کنندگانی ککه به منزل پدرشان می آمدند پاسخ گفتند به گونه ای که وقتی پاسخ های ایشان به امام ارائه شد جمله معروف «پدرش به فدایش» را فرمودند.

حسن آبادی تاکید کرد: باید نگاه ما به حضرت معصومه سلام الله علیها از دختر و خواهر امام معصوم بودن فراتر برود و جایگاه و منزلت علمی، فقهی و معنوی حضرت نیز در جامعه تبیین شود.

وی یادآور شد: احادیثی که حضرت معصومه سلام الله علیها نقل می‌کنند دو ویژگی دارد که اولا اکثر آن ها روایات ولایت است و ثانیا در سلسله روایات این احادیث تماما بانو هستند که به روایات فواطم مشهور هستند.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: طبق نقل قول مشهور امام رضا علیه السلام از مرو نامه ای به حضرت معصومه سلام الله علیها می نویسند و به دست قاصد می سپارند که در سریعترین زمان ممکن به دست حضرت معصومه سلام الله علیها در مدینه برساند و به محض رسیدن نامه حضرت معصومه سلام الله علیها عازم سفر می شوند.

وی افزود: حضرت معصومه سلام الله علیها از سمت غرب وارد ایران شدند و همزمان با ایشان حضرت احمد بن موسی(ع) از سمت جنوب وارد ایران شدند و در شهر شیراز به شهادت رسیدند؛ همراه این دو بزرگوار سادات و امامزادگان زیادی نیز همراه بودند که وارد ایران شدند و به نظر می‌رسد یکی از اهداف امام رضا علیه السلام تغییر جغرافیایی کشور ایران به نفع شیعیان بوده است.

سخنران حرم بانوی کرامت در پایان گفت: تنها سه امامزاده زیارت نامه ماثوره از امام معصوم دارند که یکی از این سه امامزاده حضرت معصومه سلام الله علیها هستند که نشان دهنده عظمت معنوی این بانوی بزرگوار است.

وی ادامه داد: امام صادق علیه السلام قبل از تولد امام کاظم علیه السلام می فرماید دختری از فرزندان من در شهر قم مدفون می شود که اسمش فاطمه(س) است که به شفاعت این بانو تمام شیعیان من وارد بهشت خواهند شد به همین خاطر مدار زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها آنقدر وسعت دارد که زائر به واسطه زیارت تطهیر می شود.