کمیسیون عالی شیعیان: فعالیت دفتر بدون وقفه ادامه دارد؛ سکوت درباره محاصره روز گذشته

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی شیعیان افغانستان روز چهارشنبه، ۱۸ شهریور، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد فعالیت‌های این نهاد در کابل به روال عادی ادامه دارد و دفتر آن همچنان پذیرای مراجعه‌کنندگان است.

در اطلاعیه این کمیسیون آمده است که «تمام امور اداری، خدماتی و رسیدگی به درخواست‌های مردمی» مطابق روند گذشته ادامه دارد و فعالیت‌های این نهاد متوقف نشده است.

این اطلاعیه یک روز پس از آن منتشر شده است که منابع محلی از محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان توسط نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان خبر دادند.

براساس گزارش رسانه‌های مرتبط با مسائل افغانستان، نیروهای طالبان حوالی ساعت دو بعدازظهر سه‌شنبه، ۱۷ شهریور، در اطراف دفتر این کمیسیون در منطقه کارته چهار کابل مستقر شدند. علت این اقدام تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

کمیسیون درباره محاصره توضیحی نداد

با وجود انتشار گزارش‌های متعدد درباره محاصره ساختمان، کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در اطلاعیه تازه خود نه این گزارش‌ها را تأیید و نه تکذیب کرده است.

همچنین مشخص نشده است که نیروهای وزارت دادگستری طالبان با چه هدفی به محل مراجعه کرده بودند و آیا میان مقام‌های این وزارتخانه و مسئولان کمیسیون اختلافی به وجود آمده است یا خیر.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که نیروهای محافظ کمیسیون در مقطعی مانع ورود نیروهای وزارت دادگستری به ساختمان شدند.

گزارش‌هایی نیز منتشر شده است که محاصره پس از مداخله نیروهای اداره اطلاعات طالبان پایان یافته است؛ با این حال جزئیات این مداخله و علت اختلاف احتمالی میان نهادهای طالبان به‌طور رسمی اعلام نشده است.

نهادی که با هماهنگی طالبان فعالیت می‌کند

اهمیت این رویداد از آن جهت بیشتر است که کمیسیون عالی شیعیان افغانستان برخلاف شماری از نهادهای مستقل مذهبی و اجتماعی شیعیان، طی سال‌های اخیر با مقام‌های طالبان تعامل و هماهنگی نزدیک داشته است.

اعضای این کمیسیون بارها با مقام‌های طالبان دیدار کرده و این نهاد خود را یکی از مجاری پیگیری مطالبات جامعه شیعه از طریق گفت‌وگو با حکومت معرفی کرده است.

به همین دلیل، انتشار خبر محاصره دفتر آن از سوی نیروهای وزارت دادگستری طالبان، پرسش‌هایی درباره علت این اقدام و اختلاف احتمالی میان این وزارتخانه و کمیسیونی که با ساختار حکومت طالبان در ارتباط بوده، ایجاد کرده است.

هم‌زمانی با فشار بر دیگر نهادهای شیعه

این رویداد در شرایطی رخ داده است که طی روزهای اخیر چند نهاد و مرکز مرتبط با جامعه شیعه در کابل با اقدامات نیروهای طالبان مواجه شده‌اند.

نیروهای وزارت دادگستری طالبان حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) را پس از چند روز محاصره تخلیه کردند و شماری از استادان، طلاب و افراد مرتبط با این مرکز نیز بازداشت شدند.

همچنین گزارش‌هایی از اقدامات طالبان علیه دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع و برخی دیگر از نهادهای مرتبط با جامعه شیعه منتشر شده است.

با وجود این هم‌زمانی، تاکنون مدرکی منتشر نشده است که نشان دهد محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان مستقیماً با پرونده خاتم‌النبیین ارتباط داشته است.

کمیسیون عالی شیعیان در اطلاعیه تازه خود صرفاً بر ادامه فعالیت عادی دفتر تأکید کرده و درباره علت حضور نیروهای وزارت دادگستری، گزارش محاصره و نقش احتمالی اداره اطلاعات طالبان در پایان آن توضیحی نداده است.

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