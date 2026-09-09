بیکدلی و عراقچی آخرین وضعیت روابط ایران و افغانستان را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، روز یکشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، روند همکاری‌های دوجانبه و راه‌های گسترش تعاملات میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

بیکدلی در این نشست گزارشی از اقدامات و برنامه‌های سفارت ایران در کابل برای پیگیری موضوعات مورد اهتمام دو طرف ارائه و آخرین وضعیت مسائل مشترک در حوزه‌های کنسولی، اقتصادی و فرهنگی را تشریح کرد.

تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی و تجاری

روابط اقتصادی از محورهای مهم تعامل ایران و افغانستان در ماه‌های اخیر بوده است. مقام‌های دو طرف در دیدارهای مختلف بر توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی تأکید کرده‌اند.

بیکدلی نیز در دیدارهای اخیر خود با مقام‌های اقتصادی طالبان، از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل و تجارت سخن گفته است.

همچنین در مرداد امسال، مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و هیئت ایرانی بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تأکید کردند.

مسائل کنسولی و فرهنگی در دستور کار

در کنار اقتصاد، موضوعات کنسولی نیز بخش مهمی از روابط دو کشور را تشکیل می‌دهد؛ به‌ویژه با توجه به حضور گسترده اتباع افغانستان در ایران، رفت‌وآمدهای مرزی و پرونده‌های مرتبط با اقامت، بازگشت و خدمات کنسولی.

همکاری‌های فرهنگی نیز از محورهایی بوده که سفارت ایران در کابل طی سال‌های گذشته دنبال کرده است و در دیدار بیکدلی با عراقچی، آخرین وضعیت این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

دیدار بیکدلی و عراقچی در شرایطی انجام شده است که تهران و کابل در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند همکاری‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی، ترانزیتی، سیاسی و منطقه‌ای گسترش دهند، هرچند جمهوری اسلامی ایران تاکنون حکومت طالبان را به‌صورت رسمی به رسمیت نشناخته است.

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