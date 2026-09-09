به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل از توافقی که میان طرف‌های سیاسی لیبی به دست آمده و راه را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در مدت دو سال هموار می‌کند، استقبال کرد.

ژروم بونافون، نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل که کشورش ریاست شورای امنیت را در ماه سپتامبر بر عهده دارد، گفت: این توافق که در ۳۰ اوت در پایتخت لیبی به امضا رسیده، «گامی مهم به سوی برگزاری انتخابات ملی آزاد، منصفانه و شفاف» و همچنین برای یکپارچه‌سازی نهادهای لیبی و تحقق آرزوهای مردم این کشور محسوب می‌شود.

بونافون بر اهمیت حمایت همه طرف‌های لیبی از این توافق و اجرای آن تأکید کرد و افزود که شورای امنیت «حمایت کامل» خود را از هانا تیته، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی، اعلام کرده است.

در پایان ماه اوت، کمیته گفت‌وگوی کوچک «۴+۴» متشکل از ۴ عضو از دولت وحدت ملی و ۴ عضو از نیروهای شرق، توافقی را امضا کردند که بر اساس آن، انتخابات ظرف ۲۴ ماه برگزار خواهد شد.

این توافق در چارچوب گفت‌وگویی که از آوریل ۲۰۲۶ با نظارت سازمان ملل برای شکستن بن‌بست سیاسی و اجرای نقشه راه سازمان ملل آغاز شده، به دست آمده است.

این توافق بر بازسازی شورای کمیسیون عالی ملی انتخابات تأکید دارد و ضو ابراهیم عطیه را به عنوان رئیس و سناء اللیشانی را به عنوان معاون این کمیسیون معرفی کرده است.

با وجود استقبال گسترده داخلی و بین‌المللی از این توافق، محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی، و محمد تکاله، رئیس شورای عالی دولت، با آن مخالفت کرده‌اند.

هیئت سازمان ملل در لیبی روز پنج‌شنبه این توافق را به مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت ارسال کرده و به آنها یک ماه فرصت داده است تا آن را تصویب کنند.

روز دوشنبه، خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شرق لیبی، با پل سولیه، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور فرانسه، در شهر بنغازی دیدار و درباره حمایت از تلاش‌ها برای یکپارچه‌سازی نهادهای لیبی به منظور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی گفت‌وگو کرد.

در لیبی، دو دولت با یکدیگر رقابت می‌کنند: دولت وحدت ملی به ریاست «عبدالحمید دبیبه» که مورد تأیید سازمان ملل است و در طرابلس مستقر است و مناطق غرب کشور را اداره می‌کند، و دولت شرق که تحت نفوذ خلیفه حفتر در بنغازی مستقر است و مناطق شرق و بیشتر مناطق جنوب را در اختیار دارد. در اوت ۲۰۲۵، هانا تیته، نماینده سازمان ملل، نقشه راهی را اعلام کرد که بر سه محور اصلی استوار بود: ایجاد چارچوب انتخاباتی، یکپارچه‌سازی نهادها از طریق تشکیل دولت واحد و آغاز گفت‌وگوی فراگیر با مشارکت اقشار مختلف جامعه لیبی.

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