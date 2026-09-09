لاوروف: اوکراین مشروع دیگر وجود ندارد / اروپا «فرزند جهنم» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امروز (چهارشنبه) در اظهاراتی جنجالی درباره اوکراین و نقش اروپا در مناقشات جهانی، مواضع تند و هشداردهنده‌ای را مطرح کرد که بازتاب گسترده‌ای در محافل دیپلماتیک داشته است.

لاوروف در بخش نخست سخنان خود با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره نیاز روسیه به منطقه حائل، به‌صراحت گفت: بگذارید اوکراین خود این منطقه حائل شود.

وی افزود: آن اوکراینی که ما به عنوان یک نهاد مشروع در سیاست جهانی می‌شناختیم، دیگر وجود ندارد. این یک واقعیت است.

وزیر خارجه روسیه با یادآوری اعلامیه استقلال اوکراین در سال ۱۹۹۰، تأکید کرد که این کشور متعهد شده بود که عاری از سلاح هسته‌ای، بی‌طرف و غیرمتمرکز باشد، اما به گفته وی، «اکنون هر سه این تعهدات به سادگی نادیده گرفته شده‌اند.»

لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تاریخ اروپا، لحنی تندتر به خود گرفت و گفت: «اروپا اغلب از سوی بسیاری، فرزند جهنم در تاریخ جهان در نظر گرفته می‌شود.»

وی با مقایسه جنگ‌های ناپلئونی و هیتلر که هر دو اروپا را علیه روسیه متحد کردند، هشدار داد که احتمال تکرار نوعی «محرک» مشابه با ترور آرشیدوک فردیناند در سارایوو یا آتش‌سوزی رایشستاگ وجود دارد.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به «علاقه اروپایی‌ها به دسیسه و ماجراجویی»، گفت که آن‌ها از نظر تئوری می‌توانند رویدادی مشابه را ترتیب دهند تا زمینه را برای درگیری جدید فراهم کنند.

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