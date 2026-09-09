عمار حکیم: وحدت عراق در مقابله با تروریسم نقش داشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عمار حکیم»، رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق، روز چهارشنبه تأکید کرد که وحدت عراق در عبور این کشور از چالش‌های امنیتی و اجتماعی نقش داشته است.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای عمار حکیم، وی در دیدارهای جمعی از بزرگان اقلیم کردستان عراق گفت: هدف از این سفر، برقراری ارتباط با مردم کرد و یادآوری تاریخ طولانی مبارزه در برابر دیکتاتوری و تلاش برای ساخت تجربه سیاسی عراق است.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌هایی که عراق طی سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده است، تأکید کرد: وحدت این کشور در عبور از این چالش‌ها نقش داشته است.

رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق، چالش امنیتی و مقابله با تروریسم در همه اشکال آن را از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی عراق دانست و گفت وحدت کشور به عراق کمک کرد از این مرحله عبور کند.

حکیم همچنین چالش اجتماعی را از دیگر مسائل مهم عراق برشمرد و در عین حال تأکید کرد که چالش اقتصادی در شرایط کنونی مهم‌ترین چالش پیش روی عراق است.

وی بر ضرورت سرمایه‌گذاری مناسب تأکید و ابراز اطمینان کرد که عراق خواهد توانست از چالش اقتصادی نیز عبور کند.

حکیم همچنین با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد که عراق از رویدادهای منطقه آسیب دیده است، اما این کشور از این بحران نیز عبور خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد که دیدار و گفت‌وگو میان اقشار مختلف مردم و تبادل دیدگاه‌ها می‌تواند به تقویت اعتماد میان فرزندان یک کشور کمک کند.

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