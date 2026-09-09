شورای حکام آژانس با ۲۳ رأی موافق قطعنامه علیه ایران را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند.

چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بعدازظهر سه‌شنبه (۱۷ شهریور) پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی خود را رسماً به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند.

ایران، روسیه و چین این قطعنامه را فاقد مبنای حقوقی دانسته و تأکید کردند که شرایط امنیتی موجود، اجرای عادی پادمان‌های آژانس در ایران را غیرممکن کرده است.

این قطعنامه در ادامه، در شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد شد، جایی که روسیه و چین حق وتو دارند.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، در واکنش به این اقدام سیاسی آژانس در پیامی نوشت: آمریکا به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران حمله می‌کند و روند بازرسی و راستی‌آزمایی را مختل می‌کند و همان را نیز دستاویز صدور قطعنامه علیه ایران قرار می‌دهد.

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