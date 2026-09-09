به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پناهندگان فلسطینی در لبنان سال تحصیلی جدید را با نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره تعطیلی شماری از مدارس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) و ادغام مدارس دیگر آغاز کرده‌اند؛ نگرانی‌هایی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار اردوگاه‌ها، به بحرانی جدی تبدیل شده است.

در اردوگاه برج البراجنه، ساکنان تعطیلی مدرسه البیره را حلقه جدیدی در زنجیره تصمیم‌هایی می‌دانند که نهادهای آموزشی آنروا را هدف قرار داده است.

یکی از ساکنان اردوگاه در گفت‌وگو با الجزیره مباشر گفت که پیش‌تر پنج مدرسه تعطیل شده بودند و امسال نیز تصمیم به تعطیلی مدرسه «البیره» گرفته شده که شامل مدارس «البیره» و «یبنه» بود و به یک مدرسه لبنانی تبدیل شده که دیگر زیر نظر آنروا فعالیت نمی‌کند.

این ساکن اردوگاه تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب سیاستی تدریجی برای تعطیلی مدارس آنروا انجام می‌شود و به تعطیلی یک مدرسه در بیروت و مدرسه «رفح» در طرابلس اشاره کرد.

به گفته وی، کاهش خدمات آموزشی آنروا تأثیر منفی بر پناهندگان گذاشته و نگرانی‌ها از وجود یک روند برنامه‌ریزی‌شده برای تعطیلی تدریجی مدارس را تقویت کرده است.

نگرانی‌ها به تعطیلی مدارس محدود نمی‌شود؛ ساکنان هشدار می‌دهند که ادغام دانش‌آموزان در مدارس دیگر، تراکم کلاس‌ها را افزایش خواهد داد.

یکی از مادران دانش آموزان اردوگاه گفت که حضور حدود ۵۰ دانش‌آموز در یک کلاس، فشار زیادی بر فرایند آموزشی وارد می‌کند، به‌ویژه که برخی دانش‌آموزان مجبور به تحصیل در نوبت عصر هستند.

وی تأکید کرد که آموزش در نوبت بعدازظهر، دانش‌آموزان را با برنامه روزانه فشرده‌ای روبرو می‌کند که فشار روانی و جسمی بر کودکان را افزایش می‌دهد.

خانواده‌ها همچنین نگران کاهش کیفیت آموزش هستند. یکی از مادران تأکید کرد که آموزش حق اساسی هر کودک است و تراکم و تعطیلی مدارس راه‌حل پایداری برای بحران مالی آنروا محسوب نمی‌شود. او هشدار داد که کاهش کیفیت آموزش، دانش‌آموزان را به سمت افت تحصیلی سوق خواهد داد.

با افزایش تراکم کلاس‌ها، بسیاری از خانواده‌های فلسطینی مجبور به پرداخت هزینه‌های کلاس‌های خصوصی شده‌اند تا کاستی‌های آموزشی را جبران کنند.

یکی از ساکنان اردوگاه گفت که خانواده‌ها مجبورند از درآمد خود برای تأمین این هزینه‌ها بکاهند، در حالی که اردوگاه‌ها با مشکلاتی مانند قطع برق، کمبود آب و وضعیت اقتصادی دشوار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

خود دانش‌آموزان نیز از تأثیر تراکم بر یادگیری خود ابراز نگرانی کرده‌اند. یکی از دانش‌آموزان گفت که سر و صدای کلاس، درک مطالب درسی را دشوار می‌کند و توانایی معلم برای تدریس و کنترل کلاس را محدود می‌سازد که بر تمرکز و نتایج امتحانی تأثیر منفی خواهد داشت.

یکی از فعالان جامعه محلی هشدار داد که سال تحصیلی پیش رو با توجه به برنامه‌ریزی‌های ناکافی، افزایش تراکم و ادغام کلاس‌ها و همچنین کاهش روحیه معلمان به دلیل کاهش حقوق و تعطیلی مدارس، ممکن است «فاجعه‌بار» باشد.

وی تأکید کرد که اولویت باید به کیفیت آموزش داده شود، نه افزایش تعداد دانش‌آموزان به بهای کیفیت.

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