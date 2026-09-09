به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای وزیران اردن با توافقات لازم برای تامین گاز طبیعی لبنان از طریق زیرساخت‌های اردن و عبور از خاک سوریه موافقت کرد. بر اساس این توافق، گاز طبیعی از طریق کشتی شناور در بندر عقبه و با همکاری طرف سوری به لبنان ارسال خواهد شد.

دکتر فادی عیاش، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «سوریه الان» تأکید کرد که سوریه به عنوان مهم‌ترین حلقه اتصال و بزرگ‌ترین برنده این توافق از نظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی ظاهر می‌شود.

وی گفت: «این تصمیم اردن ابعاد راهبردی فراتر از ابعاد تجاری مستقیم دارد و با فعال‌سازی عملی خط گاز و تبدیل توافقات نظری پیشین به واقعیتی ملموس و پایدار، جغرافیای سیاسی انرژی در منطقه شام را بازتعریف می‌کند.»

خط گاز عربی، پروژه‌ای برای انتقال مازاد گاز طبیعی مصر به اردن، سوریه، لبنان و سپس اروپا بود که فاز نخست آن در سال ۲۰۰۳ به بهره‌برداری رسید. احیای این پروژه در سال ۲۰۲۱ با توافق چهارجانبه وزیران انرژی مصر، اردن، سوریه و لبنان کلید خورد، اما با چالش‌هایی از جمله «قانون سزار» مواجه شد.

کارشناسان معتقدند که سوریه از این توافق منافع مستقیم و غیرمستقیم متعددی به دست خواهد آورد:

۱. درآمد حاصل از عوارض عبور: سوریه با دریافت عوارض عبور گاز از خاک خود، درآمدی پایدار برای نگهداری خطوط لوله و تأمین امنیت آنها به دست می‌آورد.

۲. فرصت‌های شغلی: راه‌اندازی و نگهداری خط لوله، فرصت‌های شغلی و قراردادهای محلی برای شرکت‌های فعال در حوزه نگهداری زیرساخت‌ها و خدمات امنیتی ایجاد می‌کند.

۳. تأمین نیازهای داخلی: به گفته فادی عیاش، این توافق به سوریه فرصتی طلایی برای دریافت عوارض عبور به شکل‌گیری از سهمیه گاز یا برق خواهد داد که می‌تواند به عنوان یک منبع حمایتی برای بخش برق سوریه بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های ارزی عمل کند.

۴. بازسازی و نگهداری زیرساخت‌ها: این پروژه سوریه را ناگزیر به تعمیر و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده خطوط لوله می‌کند که به نوبه خود به نوسازی زیرساخت‌های انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی نیروگاه‌ها کمک می‌کند.

دکتر فادی عیاش تأکید کرد که این توافق فراتر از منافع اقتصادی، در سطح ژئوپلیتیکی نیز برای سوریه حائز اهمیت است.

او گفت: «این توافق، موقعیت سوریه را به عنوان یک کریدور راهبردی در زمان بحران‌های منطقه‌ای تثبیت می‌کند و این واقعیت را به اثبات می‌رساند که نمی‌توان هیچ ترتیبات منطقه‌ایی برای شامات بدون حضور سوریه طراحی کرد.»

وی افزود که این نقش محوری به سوریه «پوشش سیاسی» می‌دهد که با ضرورت‌های انسانی و اقتصادی مرتبط با ثبات لبنان توجیه می‌شود و عملاً به تضعیف انزوای بین‌المللی و کاهش فشار تحریم‌ها بر بخش انرژی سوریه کمک خواهد کرد.

گفتنی است که در ژانویه ۲۰۲۶، شرکت نفت سوریه و شرکت ملی برق اردن توافقی برای تامین روزانه حدود ۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی سوریه از طریق خاک اردن امضا کردند که به گفته وزیر انرژی سوریه، گامی مهم برای تأمین نیازهای بخش برق و بهبود وضعیت تغذیه برقی در سوریه بوده است.

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