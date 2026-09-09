تشدید حملات هوایی عربستان به یمن؛ ۵۴ حمله در ۱۲ ساعت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـمحمد ناصر حتروش، تحلیلگر مسائل یمن، در یادداشتی برای المسیره نوشت که شکست ۱۱ ساله عربستان در تحقق اهدافش در یمن، این کشور را به بازنگری در گزینه‌های خود وادار نکرده و همچنان به تجاوز و محاصره ادامه می‌دهد.

سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن، سرتیپ یحیی سریع، اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان طی ۱۲ ساعت گذشته ۵۴ حمله هوایی به استان‌های «جوف، مأرب، تعز، حدیده، صعده و بیضاء» انجام داده‌اند.

به گفته وی، این حملات توسط جنگنده‌های اف-۱۵ از پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط و جنگنده‌های تایفون از پایگاه ملک فهد در طائف انجام شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که تجاوز سعودی به حریم هوایی یمن بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. در مقابل، نیروهای مسلح یمن با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها، اهدافی در عمق خاک عربستان از جمله خمیس مشیط، جیزان و نجران را هدف قرار داده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، پالایشگاه‌های نفت در این مناطق دچار آتش‌سوزی گسترده شده است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله، محمد الفرح، با اشاره به رویکرد عربستان در پنهان‌کاری و استفاده از ابزارهای نیابتی، این کشور را به «خر در پوست شیر» تشبیه کرد و گفت که عربستان شجاعت رویارویی مستقیم یا اعتراف به نقش خود را ندارد.

وی تأکید کرد که مذاکره باید با چهره‌ای آشکار انجام شود، نه اینکه عربستان نقش میانجی را ایفا کند.

عضو دیگر دفتر سیاسی انصارالله، سلیم المغلس، اعلام کرد که عربستان به زخمی شدن ۷۳ نفر در پایگاه خمیس مشیط اعتراف کرده، اما تلاش کرده این تلفات را به عنوان تلفات غیرنظامی جلوه دهد.

وی گفت که افکار عمومی می‌داند صنعا همواره به دنبال دور نگه داشتن غیرنظامیان از خطرات جنگ بوده است.

عبدالله النعمی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، تأکید کرد که عربستان هرگاه پیشروی نیروهای یمنی را در جبهه‌ها مشاهده کند، برای نجات ابزارهای نیابتی خود، حملات هوایی را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد که درگیری در یمن، جنگ مستقیم با عربستان است و هرگونه مناقشه داخلی، تنها ادامه این رویارویی محسوب می‌شود.

عبدالکریم العواضی، یکی از شخصیت‌های یمنی، از تمامی جناح‌های سیاسی یمن خواست تا در برابر دشمن سعودی متحد شوند و اعلام کرد که هر کس با عربستان هم‌سو شود، خائن است و هر کس در برابر آن بایستد، متحد ماست.

عادل الحسنی، رئیس مجمع صلح برای پایان جنگ در یمن، اعلام کرد که عربستان در ۷۲ ساعت گذشته بیش از ۳۰۰ حمله هوایی انجام داده است و این حملات را «جنون هیستریک» خواند.

وی افزود که این حملات هیچ پیشرفتی برای عربستان به همراه نداشته است و یمن با ایستادگی در برابر تجاوز، سرنوشت خود را رقم خواهد زد.

رسانه جنگ یمن در پیامی با عبارت «دور شوید... جنگ از شما بزرگ‌تر است»، به ابزارهای نیابتی عربستان هشدار داده است که در این درگیری که توانایی درک خطرات آن را ندارند، وارد نشوند.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای یمنی موفق شده‌اند ابزارهای نیابتی عربستان را در مناطق مختلف مورد هدف قرار دهند و بازداشت‌های متعددی داشته باشند.

...............

پایان پیام/