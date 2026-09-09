المسیره: معادله «پاسخ مضاعف» جایگزین «پاسخ متقابل» شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری المسیره در تحلیلی از تحولات اخیر منطقه نوشت: منطقه جنوب غرب آسیا با گام‌های سریع به سوی مرحله جدیدی از رویارویی مزمن و درگیری آشکار پیش می‌رود؛ مرحله‌ای که با معادلات بازدارندگی سخت‌گیرانه‌ای شکل گرفته که ناشی از تحولات نظامی و اقتصادی پی در پی تهران است.

بر اساس داده‌های میدانی، این تشدید تنش‌ها از یک تحول راهبردی عمیق در دکترین دفاعی ایران سرچشمه می‌گیرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، دیگر بر اساس قاعده «پاسخ متقابل» عمل نخواهد شد و معادله «پاسخ مضاعف و مجازات مستقیم» جایگزین آن شده است.

به عبارت دیگر، هرگونه حمله به اهداف داخلی ایران، با پاسخی بسیار گسترده‌تر مواجه خواهد شد. بر اساس این استراتژی جدید، اگر دشمن به دو یا سه هدف حمله کند، بلافاصله دست‌کم بیست هدف حیاتی مورد اصابت قرار خواهند گرفت.

این رویکرد نشان‌دهنده سطح بالایی از آمادگی میدانی و موشکی است و پیامی روشن به دشمنان ارسال می‌کند که روزهای آینده ممکن است حامل شگفتی‌هایی باشد که فراتر از درگیری‌های متعارف و موازنه قدرت در کل منطقه است.

سخنگوی سپاه پاسداران، سرتیپ حسین محبی، نقشه راهی روشن برای پایان دادن به وضعیت تشدید تنش‌ها ترسیم کرده و بر لزوم توقف کامل جنگ و تهدیدها، همراه با خروج کامل نیروهای اشغالگر از خاک لبنان، پایان محاصره یمن، آزادسازی فوری ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران و توقف هرگونه مداخله در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تأکید کرده است.

تغییرات ژئوپلیتیکی و پیشرفت‌های فناورانه

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز تأکید کرده که استراتژی دفاعی ایران از جنگ رمضان دستخوش تغییرات اساسی شده و ایران توانسته تهدیدهای سیاسی را به اقدامات میدانی در حوزه دفاعی و امنیتی تبدیل کند.

وی به استقرار ناوگان هوایی آمریکا در اردن به عنوان واکنش به حملات سنگین به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه اشاره کرده و تأکید کرده که نگرانی فزاینده آمریکا ناشی از فناوری‌های پیشرفته‌ای است که ایران به دست آورده و موشک‌های ایرانی توانایی اصابت به اهداف متحرک و پیچیده مانند کشتی‌های جنگی را دارند.

این مسیر فناورانه و میدانی به سرعت بر صحنه دریایی و آبراه‌های حیاتی تأثیر گذاشته است. بر اساس اعلام منابع نظامی، عملیات‌هایی علیه اهداف نظامی و نفتی در منطقه انجام شده و خسارات سنگینی به آنها وارد شده است. همچنین از توقیف و هدف قرار دادن تعدادی کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داده شده است.

همزمان، مقامات دریایی بریتانیا نیز گزارش‌هایی از تیراندازی به کشتی‌های تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده گسترش دامنه درگیری‌های دریایی است.

رسانه‌های ایرانی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده‌اند. همچنین منابع خبری از وقوع چندین انفجار در جزیره خارک و منطقه جاسک در جنوب ایران گزارش داده‌اند، هرچند تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی درباره علت این انفجارها منتشر نشده است. جزیره خارک به عنوان یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات نفت ایران، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.

بازارهای مالی و اقتصاد جهانی نیز از این تنش‌ها در امان نمانده است. به دنبال تحولات میدانی و پرتاب موشک‌های ایرانی، قیمت نفت به شدت افزایش یافت و هر بشکه نفت برنت از مرز ۱۰۱ دلار عبور کرد.

در همین حال، رئیس‌جمهور ایران در پیامی نوشته است که جمهوری اسلامی ایران همواره مخالف جنگ بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در گرو اجتناب از تنش می‌داند، اما همان‌طور که تاکنون با شجاعت در برابر تجاوز ایستاده است، با تمام توان به این مقاومت تا پشیمانی کامل متجاوزان ادامه خواهد داد و همواره از حقوق ملت بزرگ ایران دفاع خواهد کرد.

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