به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت‌الله سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، نسبت به یورش حکومت طالبان به حوزه خاتم‌النبیین در کابل، تخلیه این مجموعه و بازداشت نزدیک به ۱۰ نفر از استادان و شخصیت‌ها و ده‌ها نفر دیگر، عمیقاً ابراز نگرانی کرد و این اقدام را ناشی از سوءتدبیر دانست.

وی گفت: یورش به حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل، پایتخت کشور همسایه، و شبکه تلویزیونی تمدن وابسته به آن، تخلیه ساختمان و بازداشت ده‌ها استاد، شخصیت و ده‌ها نفر دیگر، موجب نگرانی عمیق در میان امت اسلامی شده است.

ساجد نقوی افزود: هدف این مؤسسات، ترویج علم و فرهنگ، گسترش ارزش‌های دینی، ایجاد هماهنگی میان ادیان و گرد هم آوردن مردم در مسیر وحدت و اتحاد است و این مجموعه‌ها نیز در حال انجام همین مأموریت هستند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی می‌توان با تفاهم و گفت‌وگو برای حل مسئله راهی پیدا کرد، اما سوءتدبیر می‌تواند این مسئله را پیچیده‌تر کند.

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