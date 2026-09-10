به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت عراق در تهران اعلام کرد که بحران ناشی از درگیری میان جمعی از دانشجویان عراقی و برخی شهروندان محلی در استان سمنان، با همکاری و میانجی‌گری مقامات ایرانی به‌طور کامل حل و فصل شده است.

معاون وزیر علوم ایران و رئیس دانشگاه با حضور در سفارت عراق در تهران، گزارشی از جزئیات این حادثه ارائه کردند و راه‌کارهای لازم برای حل و فصل آن مورد بررسی قرار گرفت.

سفیر عراق در گفتگوی خود تأکید کرد که بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی عراقی در ۶۸ دانشگاه ایران مشغول به تحصیل هستند و این دانشجویان، «پاک‌ترین، شریف‌ترین و بزرگ‌ترین» افراد جامعه عراق را تشکیل می‌دهند.

سفارت عراق با اشاره به حملات شب‌های اخیر در فضای مجازی علیه دانشجویان عراقی، این اقدامات را غیرقابل‌قبول خواند و تأکید کرد که اتهامات وارد شده به این دانشجویان کاملاً بی‌اساس است.

سفیر عراق در تهران با قدردانی از نقش مقامات ایرانی در مهار این بحران، تأکید کرد که حکمت و صبر دانشجویان عراقی در سمنان و همچنین همکاری مستمر استاندار، نماینده ولی فقیه، فرماندهی انتظامی و وزارت علوم ایران، نقش کلیدی در خاموش کردن آتش این فتنه داشته است.

وی همچنین از توجه ویژه نخست‌وزیر عراق و وزیر امور خارجه این کشور به این موضوع قدردانی کرد.

سفارت عراق در پایان تأکید کرد که روابط عراق و ایران روابطی ریشه‌دار و مستحکم است و نمی‌تواند چنین مسائلی ماهیت این روابط را متزلزل کند.

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