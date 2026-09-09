به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد عبدالسلام، رئیس هیأت مذاکره‌کننده یمن، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به رویکرد نظام سعودی در قبال یمن، تأکید کرد که این کشور باید به جای تشدید درگیری و ارتکاب جنایت، به صلح پاسخ مثبت دهد.

عبدالسلام با اشاره به روایت‌های تبلیغاتی نظام سعودی، گفت: این ادعاهای دروغین که توسط ریاض ترویج می‌شود، هدفی جز ترساندن جهان و باج‌خواهی از جامعه بین‌المللی ندارد.

وی افزود که عربستان از این طریق تلاش می‌کند تا کشورهای دیگر را برای جنگیدن به جای خود فرا بخواند.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده یمن تصریح کرد که روایت‌های دروغین عربستان دیگر حتی در میان نزدیک‌ترین متحدان این کشور نیز شنونده‌ای ندارد و گفت: «هر کس به نظام سعودی گوش فرا دهد، در واقع به پول‌های او گوش می‌دهد، نه به منطق و حقیقت.»

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