به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میر مسعود حسینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس، پس از بازگشت به تونس در سخنانی با اشاره به مشاهدات خود از وضعیت ایران اظهار کرد: پس از سفری حدود یک‌ماهه که در تهران و شماری از شهرهای دیگر ایران داشتم، وظیفه خود می‌دانم بر اساس مشاهدات مستقیمم گزارشی از وضعیت کشور و روحیه مردم و مسئولان در شرایط کنونی ارائه کنم.

وی افزود: این مشاهدات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برخلاف محاسبات دشمنان و تبلیغات آنها تسلیم نشده، بلکه با اراده‌ای راسخ‌تر و روحیه‌ای قوی‌تر مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد.

حسینیان با اشاره به دیدار خود با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: در جریان این سفر با وزیر امور خارجه دیدار کردم و وی به‌طور ویژه بر ضرورت تقویت و تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس به عنوان دو کشور دوست و برادر در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، مردمی و فرهنگی تأکید کرد.

سفیر ایران در تونس ادامه داد: در تهران و شماری از شهرهای دیگر دیدارها و بازدیدهای متعددی داشتم و از نزدیک با مسئولان سیاسی و اقتصادی و اقشار مختلف مردم گفت‌وگو کردم. آنچه بیش از هر چیز در این دیدارها مشاهده کردم، اراده‌ای جدی، عمیق و فراگیر برای مقاومت، ایستادگی و دستیابی به پیروزی بود.

وی تصریح کرد: در هیچ‌یک از مکان‌هایی که حضور داشتم، نشانه‌ای از ترس، تسلیم یا فروپاشی روحیه مشاهده نکردم؛ بلکه اعتمادبه‌نفس، ایستادگی، انسجام و آمادگی برای دفاع از کشور و حفظ استقلال و کرامت ملی مشهود بود.

حسینیان با اشاره به شرایط ایران پس از جنگ اخیر گفت: ایران شبیه کشوری جنگ‌زده به نظر نمی‌رسد. زندگی در کشور جریان دارد، خیابان‌ها، بازارها، مراکز تفریحی و ورزشی مملو از مردم هستند و مراکز تولیدی و اقتصادی نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. مردم با وجود برخی مشکلات، از جمله تورم، زندگی روزمره خود را دنبال می‌کنند.

وی افزود: طبیعی است که هر جنگی در هر نقطه از جهان مشکلات و دشواری‌هایی ایجاد کند، اما آنچه من در ایران مشاهده کردم، تفاوت محسوسی با تصویری داشت که برخی رسانه‌ها و جریان‌های تبلیغاتی از وضعیت ایران ارائه می‌کنند.

سفیر ایران در تونس با اشاره به تداوم فعالیت بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور اظهار کرد: فعالیت این بخش‌ها را نمی‌توان صرفاً نتیجه شرایط کنونی دانست، بلکه این وضعیت حاصل دهه‌ها تجربه، خوداتکایی، مقاومت اقتصادی و تلاش برای پیشرفت در شرایط تحریم است.

حسینیان مهم‌ترین مشاهدات خود از فضای اجتماعی ایران را «روحیه و انسجام اجتماعی مردم» دانست و گفت: تجاوز و حمله خارجی به جای ایجاد شکاف و تفرقه، موجب افزایش همبستگی میان مردم ایران شده است. مردم بیش از گذشته از یکدیگر حمایت می‌کنند و حساسیت آنها نسبت به استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور افزایش یافته است.

وی افزود: احساس خشم و انزجار عمومی نسبت به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به دلیل اقدامات غیرانسانی آنها افزایش یافته است و مردم ایران بیش از گذشته فاصله میان ادعاهای این قدرت‌ها درباره حقوق بشر و رفتار عملی آنها را مشاهده می‌کنند.

حضور مردم؛ فراتر از حرکت نمادین

سفیر ایران در تونس با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها و میادین اصلی شهرها اظهار کرد: حضور مردم در خیابان‌ها و میادین و حمایت آنها از کشور و نیروهای مسلح، فراتر از یک حرکت نمادین است و عمق احساسات ملی و عزم جامعه برای دفاع از استقلال و حاکمیت کشور را نشان می‌دهد.

حسینیان در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات آمریکا علیه ایران را «تجاوز مستقیم به حاکمیت ملی و نقض مبانی و قواعد حقوق بین‌الملل» توصیف کرد و گفت: حمله به زیرساخت‌های ایران و نفتکش‌ها و به‌ویژه حمله موشکی به یک بندر در جنوب ایران که به شهادت زنان، مردان و کودکان بی‌گناه منجر شد، جنایت جنگی است و عاملان و آمران آن باید تحت پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.

آمادگی کامل نیروهای مسلح

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که اجازه هیچ‌گونه تجاوزی به سرزمین، حاکمیت و امنیت خود را نخواهد داد و نیروهای مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

سفیر ایران در تونس افزود: پاسخ‌های ایران به مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و هدف قرار دادن برخی تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا، از نگاه ایران نشان‌دهنده توان دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور است.

وی در عین حال تصریح کرد: واکنش‌های ایران متوجه حاکمیت، امنیت و ثبات کشورهای همسایه نیست، بلکه در پاسخ به منابع تهدید آمریکاست و ایران تلاش می‌کند بهترین روابط را با کشورهای همسایه و مسلمان داشته باشد.

حسینیان گفت: مردم ایران جنگ‌طلب نیستند و خواهان جنگ نیستند، اما میان صلح و تسلیم تفاوت قائل‌اند و در برابر تجاوز تسلیم نخواهند شد. مردم ایران از هرگونه نزدیکی و تعامل مبتنی بر حسن نیت استقبال می‌کنند، اما استقلال و امنیت ملی خود را قابل معامله نمی‌دانند.

وی در ادامه اظهار کرد: آنچه من در ایران مشاهده کردم، کشوری است که با وجود هزینه‌ها و دشواری‌های جنگ، مسیر زندگی، تولید، پیشرفت و دفاع از منافع ملی را ادامه می‌دهد و دولت نیز با عزم بیشتری برای خدمت به مردم و اداره امور کشور تلاش می‌کند.

سفیر ایران در تونس در پایان گفت: پیام ایران روشن است؛ ایران جنگ نمی‌خواهد، اما اگر جنگ بر آن تحمیل شود، با ملتی روبه‌رو خواهد بود که از تهدید نمی‌ترسد، در برابر قدرت شکست نمی‌خورد و اجازه نمی‌دهد دیگران تاریخ و مسیر آینده‌اش را تعیین کنند.

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