به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـفیصل نیاز ترمیزی، سفیر پاکستان در روسیه، شامگاه چهارشنبه در حاشیه مجمع اقتصادی شرق (EEF) به خبرگزاری ریانووستی گفت: پاکستان به عنوان یک میانجی صادق هم برای ایالات متحده و هم برای جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند.

سفیر پاکستان با بیان اینکه مسائل میان ایران و آمریکا «باید از طریق گفت‌وگو، دیپلماسی و مذاکره حل شود»، تاکید کرد: ما نه تنها به عنوان میانجی عمل کردیم، بلکه نظر صادقانه خود را نیز به آنها ابراز کردیم.

وی افزود: با وجود تشدید اخیر تنش‌ها در منطقه، اسلام‌آباد فرصتی را برای جلوگیری از تبدیل شدن اوضاع به یک درگیری بزرگ منطقه‌ای یا حتی بین‌المللی می‌بیند. ما معتقدیم که به زودی تفاهم بهتری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران حاصل خواهد شد.

گفتنی است تلاش‌های پاکستان برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد منجر شد که با بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا علیه ایران و لغو تحریم‌های ایران، یک فرصت مذاکراتی ۶۰ روزه برای گفت‌وگو درباره دیگر مسائل، از جمله برنامه هسته‌ای ایران فراهم می‌کرد.

اما آمریکا با نقض تعهدات خود در یادداشت تفاهم، از جمله با تلاش برای عبور دادن کشتی‌ها از مسیری غیر از مسیر تعیین‌شده برای تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز طبق ترتیبات ایران و تکرار تجاوزات به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، عملاً مانع از اجرایی شدن مفاد این سند شد.

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