شگفتی جهان در برابر قدرت دفاعی ایران

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: پیشرفت‌های فناورانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه دفاعی، به‌ویژه در حوزه موشکی، پهپادی و زیردریایی، در سال‌های اخیر نه‌تنها معادلات منطقه‌ای را دگرگون کرده، بلکه حیرت و اعتراف کارشناسان نظامی غربی را نیز در پی داشته است. از موشک‌های فراصوت «فتاح» که سپرهای دفاعی مدرن را درهم می‌شکند تا پهپادهای هوشمندی که با الگویی نوین آسمان را به تسخیر خود درمی‌آورند و شکار زیردریایی پیشرفته آمریکا در تنگه هرمز، همه نشان از تحولی عمیق در صنعت دفاعی ایران دارند. اما آنچه این موفقیت‌ها را از سایر پیشرفت‌های فنی جهان متمایز می‌کند، ریشه گرفتن آنها از سبک زندگی اسلامی و آموزه‌های قرآن کریم است که رمز پایداری و تعالی را در خود دارد.

قدرت موشکی؛ از سرعت نور تا دقتی کمنظیر

یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های قدرت دفاعی ایران، موشک‌های بالستیک و فراصوت آن است. موشک «فتاح» که به‌عنوان یکی از سریع‌ترین موشک‌های هایپرسونیک جهان شناخته می‌شود، با سرعتی معادل ۱۵ ماخ (بیش از ۱۸ هزار کیلومتر بر ساعت) و بردی حدود ۱۴۰۰ کیلومتر، توانایی تغییر مسیر در میانه پرواز را دارد . این ویژگی منحصربه‌فرد، سیستم‌های پدافندی پیشرفته‌ای چون پیکان اسرائیل، تاد آمریکا و پاتریوت را با چالش جدی مواجه کرده است .

شگفتی غرب زمانی بیشتر می‌شود که می‌شنوند موشک‌های ایرانی می‌توانند در کمتر از ۷ دقیقه به تل‌آویو برسند و سامانه گنبد آهنین را به چالش بکشند. ژنرال کهنه‌کار آمریکایی، مارک کِمیت، در این باره اذعان کرده است که توانایی موشکی ایران قابل انکار نیست و جدیدترین دسته موشک‌های ایران در هدف‌گیری خود بسیار دقیق بوده‌اند.

پیوند با سبک زندگی اسلامی: قوت و آمادگی

این قدرت موشکی، تجلی عملی آیه شریفه‌ای است که مؤمنان را به قوت و آمادگی دعوت می‌کند. خداوند می‌فرماید: «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ...»(1) (و هر آنچه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده [برای جنگ] در برابر آنان فراهم کنید...) . سبک زندگی اسلامی، زیستن در سایه «عزت، حکمت و مصلحت» است و آمادگی دفاعی، نه از سرِ تجاوز، که برای بازدارندگی و حفظ امنیت جامعه اسلامی معنا می‌یابد . دانشمند ایرانی با توکل بر خدا و تلاش شبانه‌روزی، این «قوت» را به پیشرفته‌ترین فناوری روز تبدیل کرده است.

پهپادهایی که آسمان را بازتعریف می‌کنند

پهپادهای ایرانی نه‌تنها در کمیت، که در کیفیت و نوآوری، جهان را شگفت‌زده کرده‌اند. گزارش یک خلبان اف-۱۵ آمریکایی که در فروردین ۱۴۰۵ سرنگون شد، ابعاد تازه‌ای از این توانمندی را آشکار ساخت. وی از پهپادهایی با الگوی حرکتی مشابه عروسک دریایی (ژله‌فی) سخن گفت که به‌صورت متصل و هماهنگ، همچون «یک کل واحد» حرکت می‌کردند و برخی از آنها به‌عنوان «پاهای این عروسک دریایی» عمل می‌نمودند .

کارشناسان این فناوری را «پرواز تجمعی» یا Drone Swarm می‌نامند که مبتنی بر شبکه مش (Mesh Network) و هوش مصنوعی طراحی شده است. جالب اینجاست که این سامانه حتی در صورت ازدست‌رفتن مرکز کنترل اصلی یا بخشی از پهپادها، قادر به ادامه مأموریت است . خلبان آمریکایی پس از این حادثه بهت‌زده گفته بود که این پهپادها در آسمان شبیه یک میدان مین پرنده بودند و انگار از دنیای دیگری آمده‌اند .



پیوند با سبک زندگی اسلامی: توکل و خلاقیت

نظم و هماهنگی پهپادهای ایرانی در آسمان، یادآور انسجام صفوف مؤمنان در نماز جماعت و میدان جهاد است. سبک زندگی اسلامی، کار گروهی، نظم و اطاعت از فرمانده را نهادینه می‌کند. همچنین خلاقیت در طراحی این سامانه، ناشی از نگاه توحیدی به علم است که می‌گوید خداوند همه اسرار آفرینش را در اختیار بندگان مؤمن قرار داده است. امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند: «قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ ما یُحْسِنُهُ»(2) (ارزش هر کس به اندازه چیزی است که به خوبی انجام می‌دهد).

شکار زیردریایی پیشرفته آمریکا؛ غنیمتی بینظیر

در یکی از تازه‌ترین عملیات‌های غرورآفرین نیروهای مسلح، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بامداد ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ موفق شد یک فروند پیشرفته‌ترین و هوشمندترین زیردریایی بدون‌سرنشین ارتش آمریکا را در ورودی تنگه هرمز به غنیمت بگیرد .

این شناور که با نام «Dive-LD» شناسایی شده، محصول شرکت پیشرفته آمریکایی آندوریل است و تنها یک سال پیش (۲۰۲۵) به نیروی دریایی ایالات متحده تحویل داده شده بود . مشخصات فنی شگفت‌انگیز آن عبارتند از: طول ۵.۸ متر، وزن نزدیک به ۳ تن، بیشینه عمق عملیاتی ۶۰۰۰ متر و مداومت عملیاتی ۱۰ روز بدون نیاز به بازگشت . این زیردریایی برای مأموریت‌های شناسایی، نقشه‌برداری کف دریا، جمع‌آوری اطلاعات و جنگ ضد زیردریایی طراحی شده است .

پس از اعلام این موفقیت، پنتاگون مدعی شد که این شناور «دچار نقص فنی» و «مدل قدیمی» است و داده‌های حساسی حمل نمی‌کرده است . اما کارشناسان نظامی معتقدند این اظهارات صرفاً یک اقدام مدیریت افکار عمومی برای کاهش ضربه روحی است. در حقیقت، دستیابی ایران به بدنه، ساختار مکانیکی، مشخصات آکوستیک و احتمالاً رمزگشایی از الگوریتم‌های ناوبری این زیردریایی، یک غنیمت فنی عظیم محسوب می‌شود که می‌تواند به مهندسی معکوس و ارتقای چشمگیر صنایع زیرسطحی ایران منجر شود .

پیوند با سبک زندگی اسلامی: غنیمت و عبرت

در فرهنگ اسلامی، غنیمت تنها به اموال جنگی محدود نمی‌شود، بلکه هر گونه دستاورد علمی و فنی که از دشمن به دست آید، «غنیمت علمی» محسوب می‌شود و باید در راه اعتلای اسلام به‌کار گرفته شود. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «اَلْحِکْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَأَیْنَمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»(3) (دانش، گمشده مؤمن است؛ هر جا آن را بیابد، به آن سزاوارتر است). شکار زیردریایی Dive-LD نیز مصداق همین گمشده علمی است که مؤمنان ایرانی با هوشیاری و توکل به خدا، آن را یافته و صاحب آن شده‌اند.

شکار سخت‌افزارهای پیشرفته دشمن

جمهوری اسلامی ایران در کنار تولید تجهیزات بومی، مهارت بالایی در غنیمت‌گیری و مهندسی معکوس فناوری‌های روز جهان دارد. در سال ۲۰۱۱، ایران موفق به رهگیری و مهندسی معکوس پهپاد جاسوسی آرکیو-۱۷۰ سنتینل آمریکا شد و بعداً اعلام کرد که نسخه ایرانی آن را تولید کرده است . این موفقیت‌ها در کنار شکار زیردریایی Dive-LD، زنجیره‌ای از توانمندی‌های ایران در عرصه‌های هوایی، سطحی و زیرسطحی را به نمایش گذاشته است.

پیوند با سبک زندگی اسلامی: استکبارستیزی و عزت

سبک زندگی اسلامی، استکبارستیزی و حفظ عزت را در مقابل زورگویان عالم، یک اصل اساسی می‌داند. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» (4) یعنی سست نشوید و غمگین نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید. این نگاه، دانشمندان ایرانی را بر آن داشته که با وجود تحریم‌های ظالمانه، نه‌تنها دست از تلاش برندارند، بلکه با ابتکار و خلاقیت، پیشرفته‌ترین تجهیزات دشمن را به غنیمت گرفته و به سود کشور خود مصادره کنند.

فلسفه مقاومت و خودباوری در سبک زندگی اسلامی

فرماندهان دفاعی ایران تأکید دارند که تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی نه‌تنها خللی در پیشرفت ایجاد نکرده، بلکه به «فرصتی برای جهش در فناوری‌های دفاعی» تبدیل شده است. رئیس مجلس ایران، اعلام کرده که نیروهای مسلح ایران در ۱۵ ماه اخیر معادل یک دهه پیشرفت داشته‌اند و این مرهون فناوری بومی و غیرت جوانان کشور است .

نگاه قرآن به مقاومت و پایداری

سبک زندگی اسلامی، صبر، استقامت و توکل را به‌عنوان رمز پیروزی معرفی می‌کند. در این میان، دو آیه دیگر نیز راهگشای مؤمنان است:

«إِن یَمسَسکُم قَرحٌ فَقَد مَسَّ القَومَ قَرحٌ مِثلُهُ...»(5) (اگر به شما آسیبی رسد، به دشمنان نیز آسیب همانند آن رسیده است...) این آیه روحیه مقاومت و امید را در شرایط سخت تقویت می‌کند.

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم»(6) (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد). این آیه، اصل بنیادین «نصرت الهی در برابر یاری دین» را بیان می‌کند که انگیزه اصلی همه تلاش‌های دفاعی ایران بوده است.

سبک زندگی اسلامی؛ بستر تمدن‌سازی دفاعی

آنچه قدرت دفاعی ایران را به یک الگوی تمدنی تبدیل کرده، نه صرفاً سخت‌افزارهای پیشرفته، که نرم‌افزار ایمان و سبک زندگی اسلامی است. در این سبک زندگی:

-توکل بر خدا جایگزین اتکا به بیگانگان می‌شود.

-وحدت و انسجام میان نیروهای مسلح و مردم، رمز موفقیت است.

-علم و دانش به‌عنوان ارزشی الهی دنبال می‌شود.

-جهاد و شهادت بالاترین انگیزه برای پیشرفت و دفاع است.

امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که «ما می‌توانیم» برگرفته از باورهای دینی است. همین باور، جوانان ایرانی را به مرزهای دانش و فناوری کشانده و آنها را در برابر زورگویان عالم، سربلند و پیروز نگه داشته است .(7)

پیشرفت‌های دفاعی ایران در عرصه موشکی، پهپادی و زیرسطحی، نه‌تنها یک دستاورد فنی، بلکه نمادی از تأثیر ایمان، خودباوری و سبک زندگی اسلامی در برابر تحریم‌ها و تهدیدات خارجی است. اعتراف مقامات نظامی غربی به کارآمدی این فناوری‌ها، نشان‌دهنده تغییر معادلات قدرت در منطقه و جهان است. ایران با تلفیق نوآوری بومی و بهره‌گیری از آموزه‌های الهی، مدلی منحصربه‌فرد از بازدارندگی فعال را به نمایش گذاشته که ریشه در سبک زندگی اسلامی دارد.

پی نوشت:

1.سوره انفال/ آیه ۶۰

2.حکمت 8 نهج البلاغه

3. بحار الانوار ، ج 2 ص 99

4.سوره آل عمران/آیه 139

5.سوره آلعمران/ آیه ۱۲۰

6. سوره محمد/ آیه ۷

7.اصول اندیشه امام خمینی در بیان مقام معظم رهبری/ مجله مشکات، بهار ۱۳۹۴ - شماره ۱۲۶

فیروزه دلداری(پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)