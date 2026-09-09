دخالت آمریکا در امور داخلی عراق مانع تکمیل کابینه الزیدی شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الضاری، از رهبران ائتلاف عزم عراق، روز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد که مهم‌ترین چالش فراروی علی الزیدی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت، دخالت آمریکا در فرآیند انتخاب اعضای کابینه است.

الضاری تصریح کرد که دولت ترامپ ، از حضور شخصیت‌های مخالف نفوذ خود در عراق در کابینه جلوگیری می‌کند و این اقدام، روند تکمیل کابینه را در بازه زمانی تعیین‌شده با اختلال مواجه کرده است.

وی افزود که دولت آمریکا منافع گسترده‌ای در عراق دارد و به دنبال تشکیل دولتی است که از این منافع حمایت کند. با این حال، بسیاری از نمایندگان مجلس با این رویکرد مخالف بوده و سیاست‌های آمریکا در عراق را رد می‌کنند.

الضاری تأکید کرد که دولت ترامپ در صورت عدم هماهنگی کابینه جدید با خواسته‌های واشنگتن، از حق وتو علیه دولت جدید استفاده خواهد کرد.

وی همچنین گفت که تأیید علی الزیدی توسط دولت ترامپ با شروط مشخصی همراه بوده است که برای همگان روشن است.

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