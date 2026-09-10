انصارالله برای جنگجویان یمنی فریب خورده مورد حمایت عربستان فرمان عفو صادر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی وابسته به جنبش انصارالله یمن برای «همه جنگجویان فریب خورده در جبهه‌های ساحل غربی یمن» فرمان عفو صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری سبأ، این فرمان همه نیروهایی را شامل می‌شود که در صفوف نیروهای طرفدار دولت مورد حمایت عربستان مستقر در عدن در جبهه‌های ساحل غربی یمن یعنی استان‌های الحدیده و تعز، جنگیده‌اند.

المشاط به مقامات محلی در استان‌های الحدیده و تعز دستور داد تدابیر لازم را برای اجرای این فرمان اتخاذ و بازگشت عفو شدگان به مناطق سکونت خود را تسهیل و سلامتی آنها را تضمین کنند.

پیش از این، انصارالله از سیطره بر شهر حیس در استان الحدیده در ساحل غربی یمن خبر داده بود.

تاکنون دولت یمن مستقر در عدن و ائتلاف عربی به فرماندهی عربستان سعودی به این فرمان واکنش نشان نداده‌اند.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸