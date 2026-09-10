به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، تأکید کرد جنایت‌های آشکار رژیم اسرائیل علیه مردم لبنان در مناطق المنصوری، زبدین و کفر تبنیت، به‌ویژه در شهرک کفر رمان، که در میان قربانیان آن کودکان و زنان نیز حضور داشتند، متوجه حاکمیت سیاسی لبنان است؛ حاکمیتی که در برابر این اتفاق حتی یک کلمه نیز بر زبان نیاورده و به همین دلیل در خون‌هایی که طی روزهای اخیر بر زمین ریخته شده، شریک است.

وی افزود: حاکمیت لبنان در هر قطره و هر نقطه‌ای از خونی که در جنوب، ضاحیه، بقاع یا هر نقطه دیگری از لبنان ریخته می‌شود نیز شریک است.

اظهارات عزالدین در جریان مراسم تکریم شهید «حسن وحید العزیر» که حزب‌الله در مجتمع امام کاظم(ع) در منطقه حی ماضی برگزار کرد، مطرح شد. این مراسم با حضور شماری از علما، شخصیت‌ها و مسئولان، خانواده‌های شهدا و جمعی از اهالی برگزار شد.

عزالدین در ادامه با طرح چند پرسش گفت: آیا حاکمیت لبنان تلاش کرده است بار دیگر صحنه سیاسی لبنان و منطقه را بازخوانی و ارزیابی کند؟ به‌ویژه آنکه لبنان جدا از تحولات منطقه زندگی نمی‌کند.

وی افزود: آیا حاکمیت لبنان صحنه منطقه‌ای و به‌طور مشخص تحولات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر مورد بررسی قرار داده است؟ آیا این حاکمیت مذاکرات مستقیم با رژیم «اسرائیل» را که در سایه تداوم جنایت‌های صهیونیستی مطلقاً هیچ نتیجه‌ای نداشته، متوقف کرده است؟

نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت خاطرنشان کرد: هرچه حاکمیت لبنان امتیازات بیشتری به دشمن بدهد، این دشمن نیز با شدت و شقاوت بیشتری به اقدامات خود در زمینه نسل‌کشی، کشتار، ویرانگری و آوارگی ادامه می‌دهد.

وی گفت: این بدان معناست که حاکمیت همچنان بر موضع خود اصرار دارد و می‌خواهد مذاکراتی را ادامه دهد که در جریان آن نتوانسته است حتی یک آتش‌بس واقعی یا توقف حملات را به دست آورد؛ چه رسد به توقف عملیات تخریب، ویرانگری، آوارگی و ارتکاب کشتارها.

عزالدین همچنین تأکید کرد: ایران امروز دیگر صرفاً در سطح دفاع از خود ایفای نقش نمی‌کند، بلکه از همه آزادگان، مستضعفان و شرافتمندان جهان، چه دولت‌ها و چه ملت‌ها، دفاع می‌کند. ایران می‌گوید «نه» به آمریکا و سلطه و هژمونی آن بر این منطقه.

وی با اشاره به اینکه تروریسم و ایجاد هراس در میان دولت‌ها و ملت‌ها که همواره با امپراتوری آمریکا همراه بوده، بر صخره مقاومت و پایداری ایران سقوط کرده و درهم شکسته است، گفت: این مسئله موضوع ساده‌ای نیست، بلکه پیامدهای آن شامل تحولات راهبردی و نتایجی خواهد بود که بر اساس آن، ایران به مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و توانمندترین کشور در دو زمینه تبدیل خواهد شد.

عزالدین نخستین زمینه را مربوط به نقش ایران در شکل‌دهی به امنیت خلیج فارس و منطقه دانست و اظهار کرد: دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد.

وی درباره دومین زمینه نیز گفت: ایران به کشوری بزرگ، قدرتمند و توانمند تبدیل شده است، به‌ویژه پس از آنکه از وضعیت دفاعی به وضعیت تهاجمی منتقل شده است؛ یعنی می‌تواند مواضع و مناطقی را که تهدیدی برای آن محسوب می‌شوند هدف قرار دهد و به هرگونه تجاوز یا جنایتی که آمریکا برای آن برنامه‌ریزی کند، پاسخ دهد.

نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: این بدان معناست که ایران به جایگاه دیگری منتقل شده و در شکل‌دهی به نظام بین‌المللی جدید مبتنی بر چندجانبه‌گرایی، عدالت و انسانیت، نقش خواهد داشت.

عزالدین همچنین تأکید کرد تمامی پیامدها و نتایج تحولات جاری در منطقه بر لبنان تأثیر خواهد گذاشت، به‌ویژه آنکه ایران در مذاکرات پیشین یا آینده، لبنان و وضعیت این کشور را در اولویت دستور کار خود قرار داده است.



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