رژیم آل خلیفه هویت شیعی را هدف گرفته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین شرط وزارت دادگستری بحرین برای دریافت مجوز امنیتی پیش از حضور بر منبرهای سخنرانی و اجرای سرودهای دینی در مساجد و حسینیه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را بخشی از روندی دانست که موجودیت شیعی و هویت، نمادها، مؤسسات و حوزه‌های علمیه شیعیان را هدف گرفته است.

این شورا به مجموعه‌ای از تصمیمات و فرمان‌ها اشاره کرد که پرونده احوال شخصیه، جرم‌انگاری خمس و دسته‌های عزاداری، انحلال انجمن‌های دینی، پایان دادن به مدیریت اوقاف جعفری و بازداشت و تبعید علمای برجسته را شامل شده و در نهایت به مشروط کردن سخنرانی، سرودهای دینی و وعظ به موافقت قبلی وزارت کشور رسیده است.

این شورا آنچه را در بحرین در جریان است، نسل‌کشی علنی برای نابودی هویت شهروندان اصیل و از بین بردن هر نشانه‌ای از این هویت دانست و خواستار بررسی دقیق شرایط و مشخص کردن مسئولان مستقیم آن شد؛ اقدامی که به گفته شورا می‌تواند زمینه را برای ایجاد طرحی جامع به‌منظور مقابله با آنچه خطر وجودی نامیده شده، فراهم کند.

شورای سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه همچنین خواستار توسعه گفتمان، اقدامات و برنامه‌هایی شد که از نگرانی‌ها و توهماتی که به گفته این شورا، نظام در میان مردم، نخبگان و نیروهای داخلی ترویج می‌کند، فراتر رود.

این شورا از مردم و رهبران دینی و اجتماعی بحرین خواست تصمیمات و فرمان‌هایی را که به هویت، عقیده و شعائر دینی تعرض می‌کنند، رد کرده و در برابر آنها نافرمانی و از پذیرش آنها خودداری کنند.

ائتلاف ۱۴ فوریه هشدار داد که تبعیت از این تصمیمات، اجرای طرح نظام آل‌خلیفه علیه مردم بحرین را تسهیل کرده و شهروندان اصیل این کشور را به سمت حاشیه‌نشینی، پراکندگی و نابودی تدریجی سوق خواهد داد.

این شورا تأکید کرد که مردم از فتوا و عقیده خود تخطی نخواهند کرد و به ایستادگی و مقاومت تا شکست اشغالگری آل‌خلیفه ادامه خواهند داد.

در بخش دیگری از این موضع‌گیری، شورای سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه به سالروز امضای توافق‌های عادی‌سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و بحرین در اواسط ماه سپتامبر اشاره کرد و این توافق‌ها را دروازه رسمی و علنی پیوستن آل‌خلیفه به ائتلاف نسل‌کشی و تجاوز به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

این شورا با اشاره به مشارکت علنی آل‌خلیفه در جنگ‌های تجاوزکارانه علیه ایران و جبهه مقاومت در غزه، کرانه باختری، لبنان، عراق و یمن تأکید کرد که موضع مردم بحرین در مخالفت با توافق‌های عادی‌سازی روابط و لانه جاسوسی صهیونیستی در منامه، بخشی از موضع این مردم در حمایت از مقاومت و مقابله با قدرت‌های استکباری است.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸