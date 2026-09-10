آزادی شهر ساحلی المخاء توسط نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن، شهر بندری المخاء در ساحل دریای سرخ و در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب را آزاد کردند.

این نیروها با آزادی شهر ساحلی المخاء به گسترش نفوذ خود بر تنگه باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی جهان برای کشتی‌های حمل کالا، نزدیک شده‌اند.

نیروهای مسلح یمن علاوه بر المخاء به اعمال کنترل کامل بر شهرهای ساحلی دیگری در امتداد تنگه باب‌المندب از جمله ذوباب، نزدیک شده‌اند. این نیروها در تلاش هستند که کنترل کامل نوار ساحلی یمن در امتداد دریای سرخ را به دست بگیرند.

سرنگونی پهپاد سعودی در آسمان حجه

در تحولی میدانی دیگر، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع «کاریال» متعلق به عربستان سعودی را هنگام انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان حجه سرنگون کرده‌اند.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، توضیح داد که این پهپاد با استفاده از یک سلاح مناسب سرنگون شده است. وی این اقدام را بخشی از مقابله با فعالیت‌های خصمانه در حریم هوایی یمن دانست و تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن به وظیفه خود در حفاظت از آسمان یمن و مقابله با تمامی اقدامات خصمانه ادامه می‌دهند و با توجه به ماهیت شرایط، با منابع تهدید مقابله خواهند کرد.

پاکستان: فعلاً بحثی درباره پاسخ نظامی به حملات یمن وجود ندارد

در همین ارتباط، پاکستان امروز اعلام کرد که در حال حاضر هیچ بحثی درباره واکنش نظامی اسلام‌آباد در چارچوب پیمان دفاع مشترک مکه در پاسخ به حملات نیروهای مسلح یمن علیه عربستان سعودی وجود ندارد. با این حال، اسلام‌آباد تأکید کرد که هنگامی که زمان آن فرا برسد، اقدام خواهد کرد.

این اظهارات از سوی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان و در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پایبندی اسلام‌آباد به تعهدات خود در چارچوب توافق دفاع مشترکی مطرح شد که با ترکیه و عربستان سعودی به امضا رسیده است.

این توافق که ماه گذشته به امضا رسید، تصریح می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور به منزله حمله علیه هر سه کشور تلقی خواهد شد.

«سجاد حیدر خان» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در نشست خبری هفتگی گفت: در حال حاضر هیچ بحثی درباره این موضوع وجود ندارد... زمانی که وقت آن برسد، بر اساس این توافق اقدام خواهیم کرد.

او همچنین افزود که در شرایط کنونی هیچ برنامه‌ای برای گسترش ائتلاف مکه وجود ندارد.

هشدار یمن درباره ادامه حملات سعودی

وزارت خارجه یمن روز گذشته هشدار داد که ادامه تجاوز سعودی علیه یمن و نقض مستمر حاکمیت این کشور، مستلزم پاسخ خواهد بود و این پاسخ تا زمان توقف تجاوز ادامه خواهد داشت.

این وزارتخانه، حکومت سعودی را مسئول پیامدهای ناشی از تشدید تنش و تحرکات نظامی خود دانست.

وزارت خارجه یمن همچنین تأکید کرد که این کشور هرگز تهدیدی برای هیچ طرفی نبوده و نخواهد بود و موضع یمن بر تلاش برای ایجاد روابطی مبتنی بر احترام متقابل و حسن همجواری استوار است. روابطی که از منطق تجاوز، سلطه و تحمیل خواسته‌ها با زور فاصله داشته باشد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که یمن در برابر تشدید تنش و تجاوز، آمادگی خود را برای تبدیل شدن به بخشی از نظام امنیت منطقه‌ای و حفاظت از کشتیرانی اعلام کرده است. مشروط بر اینکه این امر با مشارکت کشورهای ساحلی انجام شود، امنیت منطقه و حاکمیت کشورهای آن را حفظ کند و در خدمت منافع ملت‌های منطقه باشد.

حمله یمن به عربستان و ۵۴ حمله هوایی سعودی

نیروهای مسلح یمن روز سه‌شنبه یک پایگاه هوایی در استان خمیس مشیط عربستان و همچنین زیرساخت نفتی در شهرهای مجاور را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش، این حمله به زخمی شدن ۷۳ نفر منجر شد و یکی از بزرگ‌ترین حملات علیه عربستان از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران محسوب می‌شود.

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی ۱۲ ساعت گذشته ۵۴ حمله هوایی در مناطق مختلف یمن انجام داده‌اند.

او افزود که این حملات بدون پاسخ یا مجازات نخواهند ماند.

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