شهادت ۲ دختربچه فلسطینی و پدر و مادرشان در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله هوایی اسرائیل به منطقه بیت‌لاهیا در نوار غزه به شهادت همه اعضای یک خانواده فلسطینی منجر شد.

به گزارش روسیا الیوم، دو دختربچه فلسطینی به همراه پدر و مادرشان در حمله بامداد امروز اسرائیل به منطقه بیت لاهیا در شمال نوار غزه به شهادت رسیدند.

اعضای این خانواده با مرمت دو اتاق در ساختمانی که قبلا هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود، در آنجا زندگی می‌کردند و همگی در حمله امرز به شهادت رسیدند. قرار است مراسم تشییع آنان در اردوگاه جبالیا برگزار شود.

در رویدادی جداگانه، در حمله توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به اردوگاه خان‌یونس در جنوب نوار غزه، سه نفر از جمله دو کودک زخمی شدند. قایق‌های نظامی اسرائیلی نیز به سوی مناطق ساحلی جنوب غزه شلیک کردند.

در همین حال، خدمات رسانی به بیماران و مجروحان در بخش‌هایی از بیمارستان المعمدانی به علت از کار افتادن ژنراتور اصلی این بیمارستان، مختل شد. مشکلات فنی و کمبود سوخت و قطعات یدکی موجب توقف فعالیت این ژنراتور شد.

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