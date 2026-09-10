سلاح زیر صندلی مسافران؛ پروازهای غیرنظامی آمریکا حامل تجهیزات نظامی برای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داده‌های مربوط به حمل‌ونقل کالا و اسناد موجود در منابع آزاد نشان می‌دهد که شرکت هواپیمایی آمریکایی «یونایتد ایرلاینز» انتقال تجهیزات و قطعات یدکی نظامی اختصاص‌یافته به رژیم صهیونیستی را با استفاده از پروازهای مسافربری غیرنظامی از سر گرفته است.

این اقدام پس از توقفی بیش از ۶ ماهه انجام شده است. توقفی که به دلیل تعلیق پروازهای مستقیم پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت گرفته بود.

بر اساس گزارش وب‌سایت «اینترسپت»، ازسرگیری این انتقال‌ها هم‌زمان با انتشار یک گزارش تحقیقی گسترده از سوی سازمان‌های حقوقی و پژوهشی «واحد پژوهش حرکت»، «جنبش جوانان فلسطینی»، «تحریم مردمی برای فلسطین» و «دموکرات‌های سوسیالیست آمریکا» انجام شده است.

این گزارش، عملیات انتقال پنهانی هزاران محموله نظامی از آمریکا به رژیم صهیونیستی را هم‌زمان با جنگ علیه نوار غزه و لبنان و همچنین جنگ علیه ایران مستند کرده است.

بر اساس آمار و ارقام موجود در این گزارش، پژوهشگران در مجموع ۲۷۶۱ محموله نظامی را شناسایی کرده‌اند که به شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات رژیم صهیونیستی ارسال شده است. این محموله‌ها در فاصله زمانی ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ تا ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ با استفاده از ۱۶۰ پرواز مسافربری غیرنظامی متعلق به این شرکت منتقل شده‌اند. رقمی که معادل حدود ۳ هزار بار حمل نظامی طی هفت ماه است.

در بررسی نمونه‌ای شامل ۵۴۶ محموله مشخص شد که ۱۳۱ محموله شامل قطعات یدکی جنگنده‌های F-۳۵ تولید شرکت لاکهید مارتین بوده است. ۶۷ محموله شامل قطعات مربوط به هواپیماهای جنگی و بالگردهای دیگر بوده است. ۲۸ محموله شامل قطعات یدکی تانک، سامانه‌های هدف‌گیری و نمایشگرهای توپخانه بوده است. بیش از ۱۰۰ محموله نیز تجهیزات ارتباطی، رادیویی، نمایشگرهای نصب‌شده روی کلاه‌خود و تجهیزات فنی و دقیق را شامل می‌شده است.

گیرندگان و مقصد محموله‌ها

در بخش مربوط به دریافت‌کنندگان و توزیع این محموله‌ها در داخل اسرائیل، گزارش اعلام می‌کند که ۲۰۷۰ محموله به‌صورت مستقیم به شرکت «ال‌بیت سیستمز» (Elbit Systems) ارسال شده است. شرکتی که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تسلیحات در رژیم صهیونیستی، یاد شده است.

همچنین ۷۸ محموله به دفتر اصلی شرکت لاکهید مارتین در رژیم صهیونیستی، تحویل داده شده است. صدها محموله دیگر نیز میان وزارت دفاع رژیم صهیونیستی و تعدادی از پایگاه‌های هوایی نظامی از جمله مرکز عملیاتی ناوگان جنگنده‌های F-۳۵I، توزیع شده‌اند.

مسیرهای انتقال هوایی

در خصوص مسیرهای داخلی و بین‌المللی پروازها، این گزارش اعلام کرده است که 2565 محموله به‌طور مستقیم از فرودگاه نیوارک لیبرتی در ایالت نیوجرسی به تل‌آویو منتقل شده‌اند. بیشتر این انتقال‌ها از طریق دو پرواز مسافربری شماره ۸۴ و ۹۰ انجام شده است. 36 محموله از فرودگاه شیکاگو و ۹ محموله از واشنگتن ارسال شده‌اند.

در داخل آمریکا نیز برای جمع‌آوری قطعات و انتقال آنها به نیوارک، ورود ۲۳۵ محموله از طریق پروازهای داخلی از فرودگاه‌های مختلف از جمله دالاس ـ فورت ورث، هیوستون، آتلانتا، سان‌فرانسیسکو، لس‌آنجلس، واشنگتن دالس و شیکاگو اوهر ثبت شده است.

در این میان، مسیر دالاس ـ فورت ورث به هیوستون با ثبت ۱۲۸ محموله بیشترین حجم انتقال را داشته و پس از آن مسیر هیوستون به نیوارک با ۹۰ محموله قرار دارد.

جزئیات نخستین پرواز پس از ازسرگیری انتقال‌ها

در جزئیات نخستین پرواز پس از آغاز دوباره این روند، گزارش آمده است که پرواز مسافربری شماره ۹۰ از فرودگاه نیوارک به تل‌آویو، حامل ۵ محموله نظامی متعلق به شرکت ال‌بیت سیستمز بوده است.

این محموله‌ها شامل یک محموله برای بخش اپتیک الکترونیک شرکت در شهر رحوفوت، یک محموله برای شرکت Elbit Systems Land (شرکت IMI Systems سابق) در رامات هشارون و سه محموله برای تأسیسات این شرکت در کرمیئل بوده‌اند.

یکی از این محموله‌ها نیز به‌طور رسمی در چارچوب برنامه فروش نظامی خارجی آمریکا موسوم به FMS طبقه‌بندی شده است.

پرسش‌های حقوقی و اخلاقی درباره انتقال تجهیزات نظامی

این گزارش در پایان تأکید می‌کند که استفاده از زیرساخت‌های غیرنظامی برای انتقال قطعات جنگنده‌ها و تانک‌ها، پرسش‌های حقوقی و اخلاقی درباره میزان نقش شرکت‌های آمریکایی در تسهیل عملیات نظامی رژیم صهیونیستی، ایجاد می‌کند.

وب‌سایت «اینترسپت» اعلام کرده است که سخنگوی شرکت یونایتد ایرلاینز و نمایندگان شرکت‌های ال‌بیت سیستمز، لاکهید مارتین و وزارت دفاع رژیم صهیونیستی از اظهارنظر درباره پرسش‌های مطرح‌شده خودداری کرده‌اند.

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