به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متشکل از ۳۵ کشور روز چهارشنبه با تصویب یک قطعنامه، روند رسیدگی به مسائل باقی‌مانده درباره فعالیت‌های هسته‌ای سوریه در دوره حکومت خاندان اسد را پایان‌یافته اعلام کرد.

این قطعنامه پس از آن به تصویب رسید که آژانس اعلام کرد مقام‌های جدید سوریه در حل‌وفصل تمامی پرسش‌های باقی‌مانده همکاری کرده‌اند.

به گزارش الاخبار، موضوع فعالیت‌های هسته‌ای سوریه پس از حمله رژیم صهیونیستی به یک تأسیسات در استان دیرالزور در شرق این کشور در سال ۲۰۰۷ مطرح شد. رژیم صهیونیستی مدعی بود این محل یک رآکتور هسته‌ای مخفی بوده که مراحل ساخت آن رو به پایان است.

پس از این حمله، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دمشق خواست درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود توضیح دهد، اما دولت وقت سوریه این درخواست را رد کرد. در گزارش محرمانه اخیر آژانس نیز اعلام شده بود که پاسخ‌های لازم درباره تمامی مسائل باقی‌مانده دریافت شده است.

در قطعنامه پیشنهادی مصر، اردن، مراکش و عربستان سعودی، از شفافیت و همکاری جمهوری عربی سوریه استقبال و از اقدام‌های این کشور برای حل مسئله عدم پایبندی تقدیر شده است.

دیپلمات‌های حاضر در نشست غیرعلنی شورای حکام نیز اعلام کردند این قطعنامه بدون هیچ مخالفتی و به اتفاق آرا تصویب شده است. بر اساس متن قطعنامه، سوریه دیگر در وضعیت عدم پایبندی به تعهدات خود قرار ندارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در ارزیابی‌های خود اعلام کرده است که «با احتمال بسیار زیاد» تأسیسات هدف قرارگرفته در دیرالزور یک رآکتور هسته‌ای بوده و سوخت مورد استفاده در آن نیز در داخل سوریه تولید شده است.

بازرسی‌های آژانس همچنین به کشف حدود ۷۳ تن فلز اورانیوم طبیعی در سوریه منجر شده که بخش عمده آن به شکل میله‌های سوخت است.

این مواد هم‌اکنون تحت نظارت آژانس قرار دارند و مقام‌های سوری اعلام کرده‌اند که همچنان در داخل خاک این کشور باقی خواهند ماند.

شورای حکام آژانس در سال ۲۰۱۱ سوریه را به نقض تعهدات مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای متهم کرده و موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده بود.

پس از سقوط حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴، مقام‌های جدید سوریه اعلام کردند که برای روشن شدن فعالیت‌های هسته‌ای گذشته این کشور با آژانس همکاری خواهند کرد؛ همکاری‌ای که اکنون به گفته آژانس، به حل مسائل باقی‌مانده و پایان وضعیت عدم پایبندی سوریه منجر شده است.

...........

پایان پیام