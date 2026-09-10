به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـبررسی نظرسنجی‌های انتخاباتی منتشرشده در رسانه‌های رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد گادی آیزنکوت، بنیامین نتانیاهو و نفتالی بنت همچنان در میان چهره‌های اصلی انتخابات احتمالی قرار دارند، اما جایگاه برخی احزاب دیگر در حال تغییر است.

بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲، حزب «یشار» به رهبری آیزنکوت با ۲۵ کرسی در صدر قرار دارد و پس از آن حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۱ کرسی و حزب «باحد» به رهبری نفتالی بنت با ۱۳ کرسی قرار گرفته‌اند.

در این نظرسنجی، حزب دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان ۱۰ کرسی و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن ۹ کرسی به دست آورده‌اند. «یهدوت هتوراه» ۸ کرسی، فهرست مشترک به رهبری یوسف جبارین و حزب شاس هر کدام ۷ کرسی و حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر ۶ کرسی کسب کرده‌اند.

احزاب صهیونیسم دینی و «زهوت» نیز هر کدام ۵ کرسی و فهرست «عمخا یسرائیل» به رهبری عوفر وینتر ۵ کرسی به دست آورده‌اند. در سطح ائتلاف‌ها نیز مخالفان نتانیاهو ۶۸ کرسی شامل ۵۷ کرسی احزاب صهیونیستی و ۱۱ کرسی احزاب عربی دارند، در حالی که ائتلاف حاکم ۵۲ کرسی کسب کرده است.

نظرسنجی شبکه ۱۳ از کاهش فاصله آیزنکوت و نتانیاهو حکایت دارد؛ به طوری که حزب آیزنکوت ۲۲ کرسی و لیکود ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند. حزب «باحد» و دموکرات‌ها نیز به ترتیب ۱۳ و ۱۰ کرسی دارند. در این نظرسنجی، «قدرت یهودی» با جهشی قابل توجه به ۹ کرسی رسیده و یهدوت هتوراه ۸ کرسی و «اسرائیل خانه ما» نیز ۸ کرسی کسب کرده‌اند.

شاس ۷ کرسی، احزاب صهیونیسم دینی و «زهوت» ۶ کرسی و فهرست مشترک و فهرست عربی متحد هر کدام ۸ و ۶ کرسی به دست آورده‌اند. در تقسیم‌بندی بلوک‌ها، ائتلاف نتانیاهو و مخالفان او هر کدام ۵۳ کرسی دارند و احزاب عربی نیز به صورت یک بلوک جداگانه ۱۴ کرسی در اختیار دارند.

در نظرسنجی شبکه «کان» نیز حزب «یشار» با ۲۴ کرسی در صدر قرار گرفته و لیکود نتانیاهو ۲۱ کرسی به دست آورده است. «باحد» ۱۲ کرسی و دموکرات‌ها ۹ کرسی دارند و احزاب یهدوت هتوراه، شاس و «اسرائیل خانه ما» به ترتیب ۸، ۷ و ۷ کرسی کسب کرده‌اند.

«قدرت یهودی» و فهرست مشترک نیز هر کدام ۷ کرسی و فهرست عربی متحد ۵ کرسی دارند. در این نظرسنجی، حزب «هندل و زیلیخا» برای نخستین بار از حد نصاب انتخاباتی عبور کرده و ۴ کرسی به دست آورده است.

در مجموع، این سه نظرسنجی از رقابت فشرده در انتخابات احتمالی کنست و شکنندگی موازنه میان اردوگاه‌های سیاسی حکایت دارند.

در حالی که آیزنکوت در هر سه نظرسنجی از نتانیاهو جلوتر است، در دو نظرسنجی شبکه‌های ۱۳ و «کان»، بلوک‌های اصلی سیاسی به تساوی ۵۳ و ۵۲ کرسی رسیده‌اند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد نتیجه نهایی انتخابات احتمالی همچنان به جابه‌جایی چند حزب و عبور یا سقوط آنها از حد نصاب انتخاباتی وابسته خواهد بود.

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