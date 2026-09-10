به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد مک‌اینتایر، نویسنده روزنامه ایندیپندنت، در مقاله‌ای با اشاره به مواضع «اد میلیبند» وزیر خارجه انگلیس درباره وضعیت سرزمین‌های اشغالی، این مواضع را با سیاست‌های مارگارت تاچر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، مقایسه کرد.

وی نوشت تاچر در دوره خود برای اعمال فشار بر آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار با فلسطینیان تلاش می‌کرد و اقدامات شهرک‌سازی مناخیم بگین و اسحاق شامیر نیز خشم او را برانگیخته بود.

مک‌اینتایر با رد ادعای مقام‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه محدودیت‌های تجاری انگلیس علیه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری ناشی از روی کار بودن یک دولت چپ‌گراست، یادآور شد که تاچر از حزب محافظه‌کار بود.

وی همچنین به حملات گیدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، علیه میلیبند اشاره کرد که او را به «دروغ‌گویی آشکار» متهم کرده، اما مصداقی برای این ادعا ارائه نکرده است.

این نویسنده در ادامه، واکنش تند مایک هاکابی، سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی، علیه میلیبند و متهم کردن وی به یهودستیزی را مورد انتقاد قرار داد و آن را متأثر از دیدگاه‌های مسیحیت انجیلی ـ صهیونیستی هاکابی دانست.

مک‌اینتایر در عین حال تأکید کرد که میلیبند نیز یهودی است. وی همچنین خاطرنشان کرد که در حالی رژیم صهیونیستی تمرکز خود را بر فشار بر انگلیس گذاشته است، اقدام کشورهایی مانند کانادا و فرانسه در اتخاذ تدابیر مشابه نیز باید برای تل‌آویو نگران‌کننده باشد.

مک‌اینتایر با اشاره به اینکه نتانیاهو پیش‌تر اطمینان داشت بیشتر کشورهای غربی از رویکرد آمریکا در حمایت مستمر از رژیم صهیونیستی پیروی خواهند کرد، نوشت که این وضعیت ظاهراً تغییر کرده است.

وی هشدار داد که هرچند هنوز برای سخن گفتن از یک صف‌بندی جدید جهانی زود است، اما تداوم سیاست‌های دولت نتانیاهو می‌تواند روند تبدیل شدن رژیم صهیونیستی به یک «دولت منفور» در میان کشورهای دموکراتیک را سرعت ببخشد.

نویسنده ایندیپندنت در پایان، احتمال داد که موضع هاکابی یک استثنا در دولت ترامپ باشد و تأکید کرد که دونالد ترامپ ظاهراً تلاشی برای منصرف کردن دولت انگلیس از اقدامات خود نکرده است.

به نوشته وی، گزارش منتشرشده در پایگاه «آکسیوس» نیز حاکی از آن است که عدم مداخله کاخ سفید می‌تواند نشانه نارضایتی آمریکا از سیاست‌های دولت نتانیاهو در کرانه باختری باشد؛ مسئله‌ای که در آستانه انتخابات کنست، به‌ویژه در صورت کاهش حمایت ترامپ از طرح‌های نتانیاهو برای الحاق کرانه باختری، می‌تواند برای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نگران‌کننده باشد.

............

پایان پیام