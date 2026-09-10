به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری «تاس»، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه و رهبر حزب "روسیه واحد"، صبح امروز، پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه «ویدامستی»، با اشاره به شروط مسکو برای استفاده از سلاح هسته‌ای، تأکید کرد که این نوع تسلیحات می‌توانند تنها در موارد مشخص، یعنی در صورت وجود تهدیدی حیاتی برای امنیت کشور، مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع نه یک تهدید هراس‌انگیز، بلکه یک واقعیت است.

مدودف در پاسخ به درخواست برای توضیح در خصوص اشاره‌های متعدد در سخنان خود درباره امکان استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای، گفت: «همه باید این واقعیت را درک کنند که سلاح هسته‌ای می‌تواند در موارد مشخص مورد استفاده قرار گیرد. این یک تهدید هراس‌انگیز نیست، بلکه یک واقعیت است. بعید است بتوان دکترین هسته‌ای روسیه را یک اشاره تلقی کرد، سندی که بر اساس آن کشور ما در صورت تهدید امنیت خود حق استفاده از چنین سلاحی را دارد.»

او یادآور شد که در «مبانی سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای» که به تأیید ولادیمیر پوتین رسیده، اصلاحات مهمی اعمال شده که شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای مشخص‌تر شده است. همچنین فهرست تهدیدات نظامی که برای خنثی‌سازی آنها اقدامات بازدارندگی هسته‌ای انجام می‌شود، تکمیل شده است. مدودف یادآور شد که تجاوز هر کشور غیرهسته‌ای علیه روسیه یا دولت متحد روسیه- بلاروس، در صورتی که با مشارکت یا حمایت یک قدرت هسته‌ای انجام شود، به‌عنوان حمله مشترک تلقی می‌شود. او تأکید کرد: «و ما کاملاً حق داریم به تهدیدی حیاتی علیه حاکمیت خود پاسخ دهیم. البته تصمیم نهایی را رئیس ‌جمهور اتخاذ خواهد کرد.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه در این مصاحبه هشدار داد که کشورهای غربی با حمایت کورکورانه از اقدامات اوکراین، بشریت را در آستانه جنگ جهانی سوم و آخرالزمان هسته‌ای قرار داده است. دیمیتری مدودف توضیح داد: «غرب جمعی که به‌طور مستمر از رژیم حاکم بر کی‌یف حمایت می‌کند، عامدانه تلاش دارد جهان را در آستانه آخرالزمان هسته‌ای قرار دهد. تهاجم به منطقه کورسک، حملات به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و حملات گسترده روزانه به شهرهای غیرنظامی ما، جلوه‌های ویژه نیستند، بلکه اقدامات تجاوزکارانه‌ای هستند که ممکن است روزی جنگ جهانی سوم را برانگیزند. چنین روندی می‌تواند تمام تاریخ بشریت را از میان ببرد. به عقیده او، تمدن ممکن است به وضعیت بدوی بازگردد، البته اگر اصلاً کسی از انسان‌ها در کره زمین زنده بماند.»

مدودف تأکید کرد که گزینه نهایی برای زمانی باقی می‌ماند که همه ابزارهای دیگر دیگر کارساز نباشند. وی هشدار داد: «و امروز فقط چند گام تا آن زمان و چند ثانیه تا "ساعت قیامت" فاصله داریم.»

رهبر حزب "روسیه واحد" در این مصاحبه اعلام کرد که اعمال تحریم از سوی کشورهای خارجی علیه روسیه و شهروندان آن با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت دارد و تلاشی برای ابداع ابزار دیگری به‌منظور وارد کردن شکست راهبردی به این کشور است.

دیمیتری مدودف گفت: «اعمال تحریم از سوی کشورهای خارجی و اتحادیه‌های آنها علیه فدراسیون روسیه، شهروندان روس و اشخاص حقوقی داخلی با موازین پذیرفته‌شده عمومی حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. در حالیکه تنها نهاد بین‌المللی دارای اختیار اعمال محدودیت‌ها، شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

او توضیح داد که به همین دلیل، همه اقدامات محدودکننده‌ای که از سوی کشورهای غرب جمعی آغاز شده‌اند، چیزی بیش از تلاشی فاقد اعتبار حقوقی برای ابداع ابزار دیگری جهت وارد کردن شکست راهبردی به روسیه نیستند که این بار در عرصه اقتصادی نماد پیدا کرده است.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه تأکید کرد که به‌طور کلی مقامات مسکو نباید در مقابله با کشورهایی که محدودیت‌های غیرقانونی جمعی یا فردی اعمال می‌کنند، ملاحظه‌ای به خرج دهند. مدودف یادآور شد که هدف نباید فقط مقابله با این محدودیت‌ها از طریق ابزارهای حقوقی موجود باشد. او توضیح داد: «هدف ما باید وارد کردن حداکثر خسارت مالی و دارایی به کشورهای متخاصم باشد. و در این زمینه، هر وسیله‌ای مناسب است.»

دیمیتری مدودف، رهبر حزب «روسیه واحد» همچنین اشاره کرد که نیازهای نیروهای مسلح روسیه به‌طور کامل از طریق نیروهای قراردادی و داوطلبان تأمین می‌شود و شایعات مربوط به بسیج احتمالی در پاییز، «تحریک دروغین» از سوی کی‌یف است که با کمبود بسیار شدید نیروی انسانی روبه‌روست.

او یادآور شد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور پیش‌تر نیز درباره این موضوع اظهارنظر کرده بود. به عقیده مدودف، اوکراین تلاش می‌کند از دوره برگزاری انتخابات در روسیه برای بی‌ثبات کردن اوضاع در این کشور استفاده کند.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه تأکید کرد که توان نظامی این کشور امکان حمله به کی‌یف و تأسیسات اصلی ناتو را به‌گونه‌ای فراهم می‌کند که چیزی از آنها باقی نماند. او هشدار داد: «بله، توان نظامی ما اجازه می‌دهد به کی‌یف و تأسیسات اصلی ناتو چنان حمله کنیم که سنگ روی سنگ باقی نماند و فقط خاکستر هسته‌ای در آنجا بر جای بماند. اما این نقطه بازگشت‌ناپذیر مطلق برای کل سیاره خواهد بود.»

به گفته وی، روسیه مسئولیت خود در قبال سرنوشت بشریت را درک می‌کند و می‌کوشد از یک فاجعه جهانی جلوگیری کند، اما صبر این کشور نامحدود نیست. مدودف در عین حال هشدار داد که درگیری نظامی در اوکراین باید با شرایط روسیه پایان یابد، در غیر این صورت خطر از سر گرفته شدن آن در آینده وجود دارد.

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