الجزایر روابط دیپلماتیک خود با امارات را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت الجزایر امروز اعلام کرد که پس از به پایان رسیدن تمامی راهکارهای ممکن برای حفظ روابط دوجانبه، تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود با امارات متحده عربی گرفته است.

وزارت امور خارجه الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم در پی «افزایش اقدامات تحریک‌آمیز یا خصمانه» امارات متحده عربی اتخاذ شده است. بر اساس این بیانیه، الجزایر در برابر این اقدامات، خویشتن‌داری قابل توجهی نشان داده و با احساس مسئولیت بالا، تمامی تلاش خود را برای جلب توجه طرف اماراتی و هشدار درباره پیامدهای رفتارهای «ناموجه و تأسف‌برانگیز» آن به کار گرفته است.

وزارت امور خارجه الجزایر تأکید کرد که این اقدامات با وجود هشدارهای متعدد الجزایر ادامه یافته و به مرحله‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آنها را در چارچوب روابط میان دو کشور مستقل، قابل قبول یا قابل تحمل دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است که دولت الجزایر پس از «به پایان رسیدن تمامی راه‌های ممکن برای حفظ روابط دوجانبه»، تصمیم خود برای قطع روابط دیپلماتیک با امارات متحده عربی را اتخاذ کرده است.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه الجزایر، سفیر امارات متحده عربی روز پنجشنبه در مقر وزارت امور خارجه این کشور احضار و به‌طور رسمی از تصمیم الجزایر مطلع شده است. همچنین به وی اعلام شده که برای اجرای این تصمیم، ۴۸ ساعت فرصت دارد.

این تصمیم در حالی اعلام شده است که روابط الجزایر و امارات طی هفته‌های اخیر با افزایش تنش همراه بوده است. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، در اواخر ژوئیه گذشته نیز بدون نام بردن مستقیم از امارات، از یک «کشور عربی کوچک» انتقاد کرده و گفته بود که هر جا این کشور حضور پیدا می‌کند، «خون ریخته می‌شود».

تبون در اظهاراتی که رسانه‌های داخلی الجزایر منتشر کردند، گفته بود: «یک کشور عربی کوچک وجود دارد که تأثیر آن بسیار منفی است؛ هر جا وارد می‌شود، خون ریخته می‌شود.»

رئیس‌جمهور الجزایر همچنین با اشاره به اختلافات موجود در جهان عرب گفته بود که کشورش تمایلی به افزایش شکاف‌ها ندارد و اگر چنین ملاحظاتی وجود نداشت، الجزایر مدت‌ها پیش روابط خود را با این کشور قطع کرده بود؛ زیرا به گفته او، «از آن چیزی جز خونریزی حاصل نمی‌شود».

این اظهارات پیش‌تر نشانه‌ای از افزایش تنش میان الجزایر و امارات تلقی شده بود؛ تنشی که اکنون با اعلام رسمی قطع روابط دیپلماتیک دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است.

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