روبیو ایران را تهدید کرد: به حملات ادامه دهید، هزینه اقتصادی سنگینی خواهید پرداخت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با گابریلا سومرفیلد، همتای اکوادوری خود، در اکوادور، ایران را تهدید کرد که در صورت ادامه حملات به کشتی‌های جنگی آمریکا، «بهای اقتصادی سنگینی» خواهد پرداخت.

روبیو مدعی شد: «آنها همچنان به کشتی‌های جنگی ما شلیک می‌کنند و زمانی که به کشتی‌های جنگی ما شلیک می‌کنند، هزینه آن را از طریق نفتکش‌ها می‌پردازند.»

وی افزود: «آنها نمی‌توانند به کشتی‌های ما آسیب بزنند، اما پنج نفتکش را از دست داده‌اند.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد چهار نفتکش ایرانی در شب گذشته آسیب دیده و یک نفتکش دیگر نیز غرق شده است.

روبیو در ادامه تهدید خود گفت: «آنها همچنان بهای این اقدام را خواهند پرداخت و همزمان، ما به خفه کردن اقتصادی آنها ادامه خواهیم داد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه از هدف قرار دادن دو کشتی آمریکایی، هشت نفتکش و ۱۰ کشتی دیگر در تنگه هرمز خبر داد. این حملات در واکنش به اقدام آمریکا در هدف قرار دادن پنج نفتکش ایرانی انجام شد.

پیش از آن نیز فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شده بود پنج نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را در واکنش به آنچه حمله این نیرو به یک کشتی جنگی آمریکایی در دو نوبت طی دو روز خوانده شده، منهدم کرده است.

در همین حال، درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا در شرایطی ادامه دارد که مذاکرات دو طرف به دلیل اختلافات بر سر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، یکی از گذرگاه‌های راهبردی انرژی و تجارت جهانی، به بن‌بست رسیده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۲۸ فوریه گذشته جنگ علیه ایران را آغاز کردند؛ جنگی که بنا بر اعلام تهران بیش از سه هزار کشته بر جای گذاشته است.

ایران نیز در واکنش، حملات متقابلی را در منطقه انجام داده که به گفته منابع رسمی، شماری از نظامیان و شهروندان آمریکایی و اسرائیلی در جریان آن کشته شده‌اند.

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