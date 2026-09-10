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کاتس ایران را تهدید کرد: در صورت حمله به اسرائیل، تأسیسات انرژی را هدف قرار می‌دهیم

۱۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۵
کد مطلب: 1863956
کاتس ایران را تهدید کرد: در صورت حمله به اسرائیل، تأسیسات انرژی را هدف قرار می‌دهیم

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تکرار تهدیدهای خود علیه ایران اعلام کرد هرگونه حمله تهران به اسرائیل با پاسخ نظامی شدید و خسارت‌های گسترده مواجه خواهد شد و تأسیسات حیاتی انرژی ایران نیز می‌تواند در فهرست اهداف این حملات قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه در پیامی ویدئویی به مناسبت فرارسیدن سال نوی عبری، بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت در صورت هرگونه حمله تهران به اسرائیل، ارتش این رژیم با شدت پاسخ خواهد داد.

کاتس با اشاره به احتمال اقدام ایران علیه اسرائیل اظهار داشت: «در صورتی که ایران تصمیم بگیرد علیه اسرائیل اقدام کند، هشدار خود را به رهبری ایران تکرار می‌کنم.»

وی افزود: «هر حمله‌ای به اسرائیل، به هر دلیل و از هر مکانی، با پاسخی قدرتمند مواجه خواهد شد؛ پاسخی که خسارت‌های سنگینی به ایران وارد خواهد کرد و بسیار فراتر از تمام خسارت‌هایی خواهد بود که تاکنون متحمل شده است.»

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه تهدیدهای خود به‌طور مشخص تأسیسات انرژی ایران را هدف قرار داد و گفت این پاسخ می‌تواند شامل «حمله به تأسیسات حیاتی انرژی» باشد.

وی مدعی شد ارتش اسرائیل بنا بر دستور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، و دستورات خودش برای اجرای چنین مأموریتی در آماده‌باش قرار دارد.

کاتس همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه خطاب به مردم ایران گفت: «سال آینده در تهران دیدار خواهیم کرد؛ تهرانی که از سرکوب و استبداد آزاد شده باشد.»

این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه گذشته جنگ علیه ایران را آغاز کردند؛ جنگی که بنا بر اعلام تهران بیش از سه هزار کشته بر جای گذاشت و ایران نیز در واکنش، حملات متقابلی انجام داد که به کشته شدن شماری از آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها منجر شد.

کاتس هفته گذشته نیز با ادعای قرار داشتن ایران در معرض «فشارهای اقتصادی شدید و خفه‌کننده» آمریکا، تهدید مشابهی را مطرح کرده بود.

همزمان، واشنگتن و تهران در پی اختلافات بر سر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، همچنان درگیر تنش‌های نظامی و اقتصادی هستند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را به دنبال کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهدیدکننده اسرائیل و برخی کشورهای منطقه متهم می‌کنند؛ اتهامی که تهران رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید دارد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی تنها دارنده تسلیحات هسته‌ای در منطقه به شمار می‌رود؛ زرادخانه‌ای که به‌صورت رسمی اعلام نشده و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار ندارد.

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