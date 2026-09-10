به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه در پیامی ویدئویی به مناسبت فرارسیدن سال نوی عبری، بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت در صورت هرگونه حمله تهران به اسرائیل، ارتش این رژیم با شدت پاسخ خواهد داد.

کاتس با اشاره به احتمال اقدام ایران علیه اسرائیل اظهار داشت: «در صورتی که ایران تصمیم بگیرد علیه اسرائیل اقدام کند، هشدار خود را به رهبری ایران تکرار می‌کنم.»

وی افزود: «هر حمله‌ای به اسرائیل، به هر دلیل و از هر مکانی، با پاسخی قدرتمند مواجه خواهد شد؛ پاسخی که خسارت‌های سنگینی به ایران وارد خواهد کرد و بسیار فراتر از تمام خسارت‌هایی خواهد بود که تاکنون متحمل شده است.»

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه تهدیدهای خود به‌طور مشخص تأسیسات انرژی ایران را هدف قرار داد و گفت این پاسخ می‌تواند شامل «حمله به تأسیسات حیاتی انرژی» باشد.

وی مدعی شد ارتش اسرائیل بنا بر دستور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، و دستورات خودش برای اجرای چنین مأموریتی در آماده‌باش قرار دارد.

کاتس همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه خطاب به مردم ایران گفت: «سال آینده در تهران دیدار خواهیم کرد؛ تهرانی که از سرکوب و استبداد آزاد شده باشد.»

این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه گذشته جنگ علیه ایران را آغاز کردند؛ جنگی که بنا بر اعلام تهران بیش از سه هزار کشته بر جای گذاشت و ایران نیز در واکنش، حملات متقابلی انجام داد که به کشته شدن شماری از آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها منجر شد.

کاتس هفته گذشته نیز با ادعای قرار داشتن ایران در معرض «فشارهای اقتصادی شدید و خفه‌کننده» آمریکا، تهدید مشابهی را مطرح کرده بود.

همزمان، واشنگتن و تهران در پی اختلافات بر سر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، همچنان درگیر تنش‌های نظامی و اقتصادی هستند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را به دنبال کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهدیدکننده اسرائیل و برخی کشورهای منطقه متهم می‌کنند؛ اتهامی که تهران رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید دارد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی تنها دارنده تسلیحات هسته‌ای در منطقه به شمار می‌رود؛ زرادخانه‌ای که به‌صورت رسمی اعلام نشده و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار ندارد.

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