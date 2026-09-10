مقتدی صدر استفاده تصاویر خاندان صدر در مراکز تجاری را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق روز پنجشنبه مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای حفظ جایگاه و اعتبار استان نجف اشرف صادر کرد و بر ضرورت تشدید نظارت بر بازارهای این شهر و ممنوعیت استفاده از تصاویر خاندان صدر در فعالیت‌های تجاری تأکید کرد.

سید مقتدی صدر در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: نجف اشرف بدون تردید پایتخت تشیع در سراسر جهان است و از این رو نباید رفتارهایی از این شهر مقدس صادر شود که به جایگاه آن آسیب بزند.

وی افزود: در ابتدا بر بازار و آنچه در آن از تخلفات شرعی و بهداشتی رخ می‌دهد تمرکز می‌کنیم و از همین رو توصیه‌های زیر را مطرح می‌کنیم:

اول: نظارت جدی بر بازارها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، قصابی‌ها و دیگر محصولات فعال شود تا همگی مطابق با ضوابط شرعی و بهداشتی باشند؛ در غیر این صورت، موضع لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

دوم: کارکنان زن در وسایل حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه هواپیماهای عراقی که به مقصد نجف اشرف و فرودگاه آن پرواز می‌کنند، حجاب را رعایت کنند.

سوم: از ورود و عرضه کالاهای حرام، همچنین غذا و نوشیدنی و هر آنچه با قانون عادی‌سازی روابط، بلکه با قوانین آسمانی و انسانی مغایرت دارد، جلوگیری شود.

سید مقتدی صدر همچنین با تأکید گفت: استفاده از تصاویر خاندان صدر در تمامی فعالیت‌های تجاری را به‌طور کامل ممنوع می‌کنم؛ زیرا این کار شایسته نیست و موجب کاستن از شأن ما، خاندان صدر، می‌شود. اگر شاهد همکاری و توجه نباشیم، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

وی در پایان تصریح کرد: آنچه برای من اهمیت دارد، اعتبار خاندان صدر و همچنین اعتبار نجف اشرف است و اینها خطوط قرمزی هستند که به هیچ شکلی نباید از آنها عبور شود.

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