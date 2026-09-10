به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد که عربستان سعودی و آمریکا گروهی از نیروهای مسلح وابسته به جولانی را با سلاح‌های پیشرفته، مهمات، تجهیزات و خودروهای زرهی جدید مجهز کرده و آنها را در نزدیکی مرز عراق در منطقه البوکمال سوریه، در نزدیکی گذرگاه القائم در غرب انبار مستقر کرده‌اند.

این منبع امنیتی افزود که این اقدام در چارچوب طرحی با اهداف نامشخص و به صورت کاملاً محرمانه انجام می‌شود.

وی هشدار داد که تجمع این گروه‌های مسلح در نزدیکی مرز عراق، پرسش‌های بسیاری درباره این طرح را ایجاد کرده و ضرورت بازنگری در وضعیت امنیتی برای خنثی‌سازی هرگونه طرح تروریستی را دوچندان می‌کند.

منبع امنیتی تأکید کرد که تمامی مناطق مرزی عراق و سوریه به طور کامل تأمین امنیت شده و امکان عبور از موانع امنیتی وجود ندارد، اما با توجه به گستردگی و پیچیدگی جغرافیایی این مرز ۶۵۰ کیلومتری، خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر در این مناطق شد.

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