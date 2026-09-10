به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روایتهای منتشرشده از سوی برخی چهرههای حوزوی، دانشگاهی و نظامی، ابعاد مختلفی از مطالعات و آشناییهای علمی و تخصصی آیتالله سیدمجتبی خامنهای را بازگو میکند؛ روایتهایی که از تسلط وی بر موضوعاتی از زبان انگلیسی و علوم سیاسی و نظامی تا کشاورزی نوین، مدیریت منابع آب، شهرسازی هوشمند، اقتصاد دریاپایه، روانشناسی و علوم شناختی حکایت دارد.
در یکی از این روایتها، حجتالاسلام والمسلمین علی بهجت، فرزند آیتالله العظمی بهجت، با اشاره به سفری که به همراه آیتالله بهجت و آیتالله سیدمجتبی خامنهای داشته است، گفت که در جریان تأخیر بیش از یکساعته هواپیما و اعتراض مسافران، آیتالله سیدمجتبی خامنهای و برادرشان از فرصت ایجادشده برای مباحثه علمی و گفتوگو به زبان انگلیسی استفاده کردند.
همچنین سرلشکر سیدیحیی رحیمصفوی در روایتی از یک جلسه میان فرماندهان ارشد نظامی، به حضور آیتالله سیدمجتبی خامنهای و ورود وی به بحثهای تخصصی نظامی اشاره کرده و گفته است که او با حضور پای تخته، یک موضوع پیچیده عملیاتی را تحلیل کرد و در ادامه، فرماندهان حاضر تحت تأثیر استدلال و نگاه تخصصی وی قرار گرفتند.
در حوزه کشاورزی نوین نیز دکتر فریدالدین حداد عادل، پژوهشگر حوزه علوم انسانی و رسانه، با اشاره به گفتوگویی درباره کشت هیدروپونیک، مدعی شده است که آیتالله سیدمجتبی خامنهای با جزئیات این حوزه آشنایی داشته و حتی نمونهای از اجرای چنین طرحهایی را پیش از آن سراغ داشته است.
دکتر مسعود طوسی سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نیز در روایتی، از آشنایی عمیق آیتالله سیدمجتبی خامنهای با مسائل کشاورزی، علوم زراعی، دامپروری و همچنین حوزه نفت و گاز سخن گفته و مدعی شده است که وی در موضوعاتی همچون ارقام بذر گندم، وضعیت دام و علوفه، آبخیزداری و فرآیندهای شیمیایی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اطلاعات تخصصی دارد.
در بخش دیگری از این روایتها، مهندس سیدامیرحسین کمالی تقوی، مدیرعامل شرکت «خونهکار»، به دیدگاههای آیتالله سیدمجتبی خامنهای درباره شهرسازی هوشمند و آیندهپژوهی اشاره کرده و گفته است که در طرح «شهرهای مولد»، بر استفاده از فناوریهای نوین، اینترنت اشیا و شیوههای مدرن مدیریت شهری تأکید شده است. وی همچنین از طرحهایی در حوزه اقتصاد شهری و آمایش سرزمین سخن گفته و مدعی شده است که آیتالله سیدمجتبی خامنهای در جلسات تخصصی، به جزئیات مربوط به نسبت مساحت شهرها و روستاهای کشور به کل مساحت ایران اشراف داشته است.
کمالی تقوی همچنین در روایت دیگری، به طرح «شهر مولد مکران» و طراحی یک مجموعه ۸۴۵ هکتاری با ۲۳۰۰ واحد مسکونی اشاره کرده و گفته است که در این طرح، پرورش مکانیزه میگو و بهرهگیری از ظرفیت اقتصاد دریاپایه برای ایجاد درآمد خانوارها پیشبینی شده بود.
در حوزه علوم سیاسی و غربشناسی نیز آیتالله عبدالله کیوانی هفشجانی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، تسلط آیتالله سیدمجتبی خامنهای بر جامعهشناسی و ساختار سیاسی غرب را کمنظیر توصیف کرده و گفته است که وی در یک جلسه دانشگاهی، رؤسای جمهور آمریکا و ویژگیهای مدیریتی، اقدامات و نقاط قوت و ضعف آنان را به تفصیل تشریح کرده است.
آیتالله محمود رجبی، رئیس مؤسسه امام خمینی(ره)، نیز در روایتی درباره حوزه آب و مدیریت منابع آب، از ورود آیتالله سیدمجتبی خامنهای به مباحث فنی و کارشناسی این حوزه سخن گفته و به نقل از یکی از مسئولان ارشد حوزه آب کشور، از ارائه بحثهای تخصصی و راهکارهای عملیاتی از سوی وی خبر داده است.
در حوزه روانشناسی و علوم شناختی نیز دکتر فریدالدین حداد عادل با اشاره به یک تجربه شخصی، مدعی شده است که آیتالله سیدمجتبی خامنهای مطالعاتی فراتر از مباحث عمومی روانشناسی دارد و از برخی مفاهیم علوم شناختی و مهارتهای ارتباطی و مشاورهای در تعامل با افراد استفاده میکند.
این روایتها در مجموع تصویری از دامنه متنوع علایق و مطالعات علمی و تخصصی آیتالله سیدمجتبی خامنهای ارائه میکنند.
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