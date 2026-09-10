دیدار مدیران مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر اولیایی، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در سفر کاری به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، با حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر، تولیت این آستان مقدس، دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که جمعی از مدیران مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین اولیایی ضمن قدردانی از دعوت گروه پاسخگویی آستان، گزارشی از فعالیت‌های مرکز و شیوه‌های ارتباطی و راه‌های مختلف ارائه خدمات پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی ارائه کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، ضمن تقدیر از فعالیت‌های مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی اظهار داشت: «از مدت‌ها پیش این مرکز را می‌شناختم و آشنایی اجمالی با فعالیت‌های آن دارم.»

وی با تأکید بر ظرفیت‌های موجود برای همکاری میان آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، از توسعه همکاری‌های دوجانبه استقبال کرد و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه داد.

برگزاری دوره‌های مشترک با گروه پاسخگویی آستان، حضور کارشناسان مرکز در شهرری برای پاسخگویی به شبهات و پرسش‌های دینی و همچنین تشکیل حلقه‌های پاسخگویی در مدارس و دانشگاه‌ها از جمله پیشنهادهای تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در این دیدار بود.

در پایان، بر گسترش تعامل و همکاری میان دو مجموعه در زمینه فعالیت‌های دینی، فرهنگی و پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات تأکید شد.

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