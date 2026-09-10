عربستان مرتکب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی تیسیر، رئیس کمیسیون ملی حقوق بشر یمن، امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگویی، عربستان سعودی را به ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در یمن متهم کرد.

تیسیر گفت: «هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان، یک سیاست مجازات جمعی سازمان‌یافته است و این جنایت‌ها نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حقوق بشر و قوانین جنایی بین‌المللی است و با عرف و ارزش‌های انسانی نیز در تضاد است.»

وی افزود: «هدف قرار دادن خانه‌های غیرنظامیان، یک جنایت جنگی تمام‌عیار است، زیرا حمله مستقیم به افراد تحت حمایت قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.»

تیسیر تصریح کرد: «ادامه هدف قرار دادن زنان و غیرنظامیان، یک جنایت قتل خارج از چارچوب قانون است و به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ارتقا می‌یابد.»

رئیس کمیسیون ملی حقوق بشر یمن خاطرنشان کرد: «هدف قرار دادن مکان‌های بازداشت غیرنظامیان و افراد محروم از آزادی، طبق کنوانسیون‌های ژنو ممنوع است و یک قتل عامدانه افراد تحت حمایت محسوب می‌شود.»

تیسیر با اشاره به اساسنامه رم گفت: «این اقدامات طبق ماده ۸ اساسنامه رم برای دادگاه جنایی بین‌المللی، جنایت جنگی محسوب می‌شود، از جمله هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی و کشتار افراد تحت حمایت، و همچنین جنایت علیه بشریت اگر در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان انجام شود.»

رئیس کمیسیون ملی حقوق بشر یمن از جامعه جهانی و شورای امنیت و شورای حقوق بشر خواست تا مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را به انجام رسانده و این جنایت‌ها را که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری شده است، محکوم کنند.

وی تأکید کرد که آمار قربانیان پس از تکمیل فرآیند بررسی دقیق اعلام خواهد شد.

تیسیر از فرستاده سازمان ملل خواست تا از نادیده گرفتن آنچه «نقض‌های تجاوز» می‌نامد دست برداشته و این جنایت‌ها را در گزارش بعدی خود به شورای امنیت بگنجاند و تأکید کرد که ادامه سکوت بین‌المللی در قبال این رویدادها به معنای مشارکت در مسئولیت آنچه در حال رخ دادن است، می‌باشد.

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