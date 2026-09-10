تشدید حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ ۷۷۰۰ مورد نقض توافق چارچوب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب، مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه شهرک‌های الخیام، صربین، المنصوری، النبطیه الفوقا و منطقه العرایش میان حداثا و حاریص انجام دادند. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که «دشمن اسرائیلی دو حمله نیز به القنطره در جهت وادی السلوقی انجام داد.»

مرکز عملیات اضطراری وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که یک حمله پهپادی اسرائیلی به یک خودرو در مسیر مرج حاروف - زبدین در منطقه النبطیه، به شهادت یک نفر و زخمی شدن دو نفر منجر شد.

ارتش لبنان روز چهارشنبه هشدار داد که تشدید حملات اسرائیل، اجرای توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل را تهدید می‌کند.

ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه تجاوزات اسرائیل «تفاهمات و ترتیبات موجود را تهدید می‌کند و تلاش‌های ارتش برای برقراری ثبات در جنوب را مختل می‌سازد.»

ارتش لبنان در بیانیه‌ای که همراه با یک ویدئو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اقدامات خود برای اجرای توافق را برشمرد و در مقابل اعلام کرد که از زمان امضای توافق چارچوب در ۲۶ ژوئن، حدود ۷ هزار و ۷۰۰ مورد نقض اسرائیل ثبت شده است.

بر اساس توافق چارچوب که با میانجی‌گری آمریکا میان لبنان و اسرائیل امضا شده، خلع سلاح حزب‌الله، عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل از مناطقی که در جنوب لبنان به آن نفوذ کرده و استقرار ارتش لبنان از دو منطقه «آزمایشی» پیش‌بینی شده است.

ارتش لبنان تأکید کرد که این تجاوزات و نقض‌ها «ثابت کرد که هدف نهایی رژیم اشغالگر، ضربه زدن به اعتبار ارتش لبنان در داخل و در برابر جامعه بین‌المللی است.»

ارتش لبنان افزود: «استمرار این تجاوزات و تشدید آنها، همزمان با تخریب و انفجارهای وحشیانه در جنوب، هیچ شکی درباره نیات تجاوزکارانه اسرائیل باقی نمی‌گذارد و نقض آشکار حاکمیت و امنیت لبنان است.»

رژیم صهیونیستی از زمان اعلام تسلط بر ارتفاعات علی‌الطاهر در نزدیکی النبطیه در هفته گذشته، حملات خود به این منطقه را تشدید کرده است.

ارتش لبنان اعلام کرد که «رژیم اشغالگر در روزهای گذشته، حملات خود به مناطق مسکونی و مؤسسات را تشدید کرده و شمار زیادی از شهدا و مجروحان را بر جای گذاشته است که آخرین آنها شهادت حداقل ۱۲ نفر، از جمله کودکان و زنان، در شهرک کفررمان بود.»

بر اساس گزارش‌ها، حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان از جمعه گذشته تاکنون به شهادت دست‌کم ۲۹ نفر منجر شده است.

مقامات لبنان اعلام کردند که از ۲ مارس، شمار شهدای جنگ در لبنان از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر فراتر رفته است.

در نشست امنیتی که روز چهارشنبه برای بررسی اوضاع امنیتی جنوب لبنان، به ویژه منطقه النبطیه برگزار شد، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، گفت که استقرار امنیتی در النبطیه با تعهدات دولت لبنان در پرونده مذاکره با اسرائیل مرتبط است و هر خلأ امنیتی در جنوب بهانه‌ای برای تجاوزات ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: «امنیت النبطیه و مناطقی که تحت اشغال اسرائیل نیستند، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت یکپارچه لبنان است.»

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز از طریق سخنگوی خود ابراز «نگرانی عمیق از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان، به ویژه در النبطیه و اطراف آن» کرد و افزایش شمار قربانیان غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را محکوم نمود.

همزمان، حدود ۴۰۰ نفر از فعالان و حقوقدانان با امضای طوماری با عنوان «ندای النبطیه» خواستار «استقرار ارتش و نیروهای امنیتی» در این شهر و اطراف آن و «پذیرش مسئولیت کامل امنیت آن از سوی دولت» شدند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که آماده‌سازی‌ها برای دور جدید مذاکرات با میانجی‌گری آمریکا که قرار است در سپتامبر در رم برگزار شود، ادامه دارد.

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