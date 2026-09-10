به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که در این تحقیق، عملکرد و آمادگی نظامی انگلیس در خلیج فارس را با تمرکز ویژه بر آنچه تهاجم اخیر درباره توان واکنش لندن آشکار کرده است، بررسی خواهد کرد.

کمیته انگلیسی به‌طور مشخص می‌خواهد روشن شود که آرایش نظامی این کشور در منطقه تا چه اندازه برای مواجهه با بحران‌های مشابه آمادگی و تاب‌آوری دارد.

در متن رسمی آغاز این تحقیق آمده است که بحران‌های اخیر منطقه، از جمله جنگ اخیر و اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز، پرسش‌هایی را درباره توان انگلیس برای حفاظت از منافع خود و همزمان عمل به تعهدات این کشور در حوزه یوروآتلانتیک ایجاد کرده است.

دامنه پرسش‌های تعیین‌شده از سوی کمیته دفاعی نشان می‌دهد که بخش مهمی از تحقیق به ارزیابی نقاط آسیب‌پذیر توان نظامی انگلیس در جریان جنگ رمضان اختصاص دارد.

کمیته انگلیسی این پرسش را مطرح کرده است که آیا این کشور اساساً نیروی کافی برای واکنش به بحران را در اختیار دارد و تحولات اخیر در منطقه چه اثری بر توان انگلیس برای واکنش سریع به بحران‌ها گذاشته است.

تان دسی، رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام، با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر اذعان کرد که این تحولات نیروهای انگلیسی و شرکای منطقه‌ای را تحت فشار مستقیم قرار داده و پرسش‌های مهمی را درباره آمادگی، تاب‌آوری و پایداری آرایش دفاعی لندن در منطقه ایجاد کرده است.

وی گفت کمیته بررسی خواهد کرد که جنگ اخیر چه واقعیت‌هایی را درباره توانمندی‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری این کشور آشکار کرده است.

این تحقیق در شرایطی قرار است انجام شود که توان موشکی و پهپادی ایران پیش‌تر نیز نگرانی‌هایی را درباره محدودیت‌های دفاعی انگلیس در سطح عالی پارلمان این کشور ایجاد کرده بود.

رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس در نشست فروردین ماه گذشته با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر وقت این کشور، با اشاره به جنگ علیه ایران گفته بود که ناتوانی لندن در اعزام سریع حتی یک شناور نیروی دریایی به منطقه «شرم‌آور» بوده است.

رئیس کمیته دفاعی در همان جلسه، با اشاره مستقیم به حجم موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از سوی ایران، موضوع فقدان یک سامانه یکپارچه دفاع هوایی و موشکی در انگلیس را نیز مطرح کرد و از نخست‌وزیر پرسید که این کشور در صورت مواجهه با حمله موشکی چگونه از خود دفاع خواهد کرد.

اکنون کمیته دفاعی پس از گذشت چند ماه از آن مباحث، بررسی رسمی و گسترده‌تری را درباره همان پرسش‌ها آغاز کرده است. این کمیته تا سیزدهم آبان برای دریافت اسناد و نظرات کارشناسی مهلت تعیین و اعلام کرده است که نتیجه تحقیق بر توان نظامی انگلیس و ظرفیت دفاعی لندن متمرکز خواهد بود.

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