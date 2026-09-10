هشدار فلسطین درباره خطر ایام عید یهودیان برای مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استانداری قدس فلسطین امروز (پنجشنبه) درباره خطر ایام عید یهودیان در این ماه و آغاز ماه آینده برای مسجد الاقصی و شهر قدس اشغالی هشدار داد و خواستار رفتن فلسطینیان به سوی این مسجد برای اقامه نماز شد. این بیانیه در آستانه آغاز عیدهای یهودی صادر شده که از روز یکشنبه آغاز می‌شود و نزدیک به سه هفته ادامه دارد.

استانداری قدس درباره «روندی گام‌به‌گام و برنامه‌ریزی‌شده» هشدار داد که هدف آن تغییر هویت مسجد الاقصی و جایگاه دینی، تاریخی و قانونی آن است و وضعیت تاریخی و قانونی کنونی را سست می‌کند.

به گفته استانداری قدس، خطر اصلی نه تنها در شمار واردشوندگان در ایام عید، بلکه در ماهیت آن چیزی است که از راه این ورودها تثبیت می‌شود. تکرار این رفتار ناپذیرفته و فراهم کردن پشتیبانی رسمی و پوشش سیاسی برای آن از سوی پلیس اشغالگر، می‌تواند آن را کم‌کم به رفتاری همیشگی تبدیل کند که بعدها به عنوان بخشی از «وضعیت کنونی» شناخته شود؛ کوششی برای بازتعریف مسجد الاقصی از مسجدی کاملاً اسلامی به فضایی که با آن به عنوان مکانی دینی مشترک رفتار شود.

منظور از وضعیت تاریخی، پیمان تاریخی اداره مکان‌های مقدس قدس است که در روزگار عثمانی در سده نوزدهم امضا شد و سپس به رسمیت جهانی رسید. این پیمان تصریح می‌کند که «هیچ تغییری در وضعیت کنونی مکان‌های مقدس» از جمله اسلامی و مسیحی نمی‌تواند انجام شود.

استانداری قدس هشدار داد که خطر ایام عید کنونی در سایه تشدید اقدامات اسرائیل برای تغییر واقعیت مسجد الاقصی و کامل کردن نقش‌ها در فراهم کردن پوشش و پشتیبانی از این اقدامات و آیین‌های دینی، دوچندان می‌شود. این نهاد به فشار بر اوقاف اسلامی و نگهبانان و کارکنان مسجد، و نیز محدودیت ورود نمازگزاران و جلوگیری از دسترسی آنان به مسجد با حکم‌های تبعید پیاپی، در برابر گسترش میدان برای واردشوندگان و افزایش خواسته‌های سیاسی برای مجاز دانستن آیین‌های یهودی در داخل مسجد اشاره کرد.

استانداری قدس اعلام کرد که ایام عید یهودی می‌تواند ایستگاه تازه‌ای برای کوشش‌ها جهت بردن این رفتارها به سطح‌های سازمان‌یافته‌تر و آشکارتر باشد، از جمله: تحمیل نمازها و آیین‌های یهودی در داخل مسجد و گسترش سجده و نمازهای جماعتی، دمیدن در شیپور و وارد کردن نشانه‌ها و مواد دینی، و باز کردن میدان برای واردشوندگان در زمان‌ها و جاهای تازه از جمله روزهای شنبه.

استانداری قدس درباره خطر سخنان سیاسی که تحمیل آیین‌های یهودی در الاقصی را روندی گام‌به‌گام می‌داند، هشدار داد و به سخنان ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، در جریان نوزدهمین ورود خود به مسجد الاقصی اشاره کرد که از پیشبرد تحمیل آیین‌ها «ذره‌ذره» تا رسیدن به «هیکل پنداری» سخن گفته بود. این نهاد این سخنان را افشاکننده ماهیت روش مبتنی بر تغییر تدریجی و انباشتی دانست که با رفتاری ناپذیرفته آغاز و با کوشش برای تبدیل آن به واقعیتی پایدار پایان می‌یابد.

استانداری قدس تأکید کرد که هفته‌های آینده نیازمند بالاترین درجه هوشیاری است، با توجه به ایستگاه‌های پیاپی ایام عید: سال نو عبری در ۱۲ و ۱۳ سپتامبر، روز آمرزش در ۲۱ سپتامبر، عید سایه‌بان‌ها از ۲۶ سپتامبر تا ۲ اکتبر، و پایان تورات در ۳ اکتبر.

استانداری قدس همچنین درباره خطر بهره‌گیری از مسجد الاقصی و قدس در رقابت سیاسی و انتخاباتی اسرائیل، به‌ویژه با نزدیک شدن انتخابات، هشدار داد و آن را جرمی علیه یکی از مقدس‌ترین مقدسات اسلامی و تجاوزی عمدی به هویت و وضعیت تاریخی و قانونی آن دانست.

بر پایه آمار استانداری قدس، ۱۵ حکم تبعید از مسجد در هفته نخست سپتامبر جاری صادر شده و شمار کل حکم‌های تبعید از ابتدای سال به ۸۰۰ حکم رسیده که بیشتر آن‌ها مربوط به مسجد الاقصی و برخی مربوط به مناطقی در قدس است. همچنین ۴۰ هزار و ۶۶۱ شهرک‌نشین از ابتدای سال تا پایان اوت به مسجد الاقصی وارد شده‌اند.

استانداری قدس از فلسطینیان در قدس و سرزمین‌های اشغالی خواست به سوی مسجد الاقصی روانه شوند و با حضور و نماز از آن پاسداری کنند. این نهاد تأکید کرد که مسجد الاقصی با تمام مساحت ۱۴۴ دونمی خود، مسجدی کاملاً اسلامی است و همه اقدامات اسرائیل برای تغییر هویت آن باطل بوده و حقی پدید نمی‌آورد. همچنین بر رد همه اقدامات برای تغییر هویت قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی آن تأکید و بر نبود حاکمیت اسرائیل بر قدس به عنوان نیروی اشغالگر و پشتیبانی از سرپرستی تاریخی هاشمی بر مقدسات اسلامی و مسیحی شهر تأکید کرد.

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