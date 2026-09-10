به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سجاد حیدر، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد درباره قطعنامه ضدایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: پاکستان معتقد است که ایران به عنوان امضاکننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، از حق توسعه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار است.

وی در ادامه گفت: درباره اقدام چهار کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار نظر دیگری نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان درباره ادعای خبرگزاری رویترز مبنی بر ارسال پیام اسلام‌آباد به تهران درباره تحولات یمن گفت: این گزارش صحت ندارد.

وی گفت: پیمان مشترک دفاعی پاکستان، عربستان و ترکیه ماهیت دفاعی دارد و در حال حاضر تصمیمی برای الحاق عضو جدیدی در آن گرفته نشده است.

حیدر افزود: پاکستان خواهان ثبات و امنیت در یمن است و از همه ابتکارات بین‌المللی در این خصوص حمایت و همزمان از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان نیز حمایت می‌کند.

وی افزود: پاکستان از همه تلاش‌ها پیرامون یمن و فراتر از آن در منطقه حمایت می‌کند.

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