به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان ملت‌های منطقه اظهار کرد: جوانان عراقی و ایرانی در خط مقدم مقابله با دشمنان قرار دارند و در یک سنگر مشترک در برابر تهدیدها و توطئه‌های آنان ایستاده‌اند.

وی گفت: عراقی‌ها و ایرانی‌ها در برابر دشمن، سربازان یک جبهه هستند و دشمن به خوبی می‌داند که وحدت این دو ملت و انسجام نیروهای مقاومت، یکی از موانع اصلی تحقق اهداف او در منطقه است.

العبادی افزود: دشمن به دنبال فتنه‌افکنی و ایجاد شکاف در صفوف مقاومت است، اما مقاومت اجازه نخواهد داد این آتش به نتیجه برسد و با هوشیاری، توطئه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا با تأکید بر اینکه محور مقاومت همچنان منسجم و مستحکم است، تصریح کرد: دشمن بارها برای تضعیف مقاومت تلاش کرده، اما هر بار که آتش فتنه‌ای را روشن کرده، خود بیش از دیگران از پیامدهای آن آسیب دیده است.

وی تأکید کرد: دشمنان نمی‌توانند با جنگ روانی، تفرقه‌افکنی و ایجاد شکاف، اراده ملت‌های ایران و عراق و انسجام محور مقاومت را در هم بشکنند.

................

پایان پیام