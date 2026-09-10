لحظه فرو ریختن یک معبد تاریخی پیروان شیوا در ایالت بنگال غربی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این معبد حدود ۱۵۰ سال قدمت داشت و از مکان‌های مذهبی شناخته‌شده در این منطقه بود. برخی گزارش‌ها نیز قدمت آن را حدود ۱۷۵ سال اعلام کرده‌اند.

طی روزهای گذشته، افزایش سطح آب گنگ و جریان شدید رودخانه موجب تشدید فرسایش ساحل شده بود. بخش بزرگی از زمین اطراف معبد پیش از فرو ریختن سازه از بین رفت و سرانجام معبد در میان جریان آب فرو ریخت.

تصاویر منتشرشده از این حادثه نشان می‌دهد که ساختمان معبد پس از از دست دادن پایه‌های خود، در مدت کوتاهی به داخل رودخانه سقوط می‌کند.

این حادثه بار دیگر آسیب‌پذیری بناهای مذهبی و تاریخی واقع در حاشیه رود گنگ را در برابر سیلاب و فرسایش شدید این رودخانه نشان می‌دهد.

شیواپرستی

به نقل از نشریه پژوهشنامه ادیان، شیواپرستی از گرایش های مهم دین هندویی است که پیروان بسیاری را به خود اختصاص می دهد. این گرایش بر پرستش شیوا, خدای کهن که مفاهیم متباینی را در خود دارد, متمرکز است. به اعتقاد هندوها شیوا خدایی پیش از آریایی است که در طی گذاری نسبتا طولانی, از تمدن پیش آرایی تا دین هندویی متاخر, جایگاه ویژه ای در دین هندویی به دست آورد. این سیر تحول با توجه به متون مقدس اصلی هندو قابل درک است.

افزون بر این, می توان مشاهده کرد که بقایای فرهنگ تمدن باشکوه پیش از آریایی, به ویژه تمدن شهرهای موهنجودارو و هاراپا, که پس از استیلای اقوام هندواروپایی و انقراض تمدن های شهرنشین آن دیار به کلی محو نشده بود و در قشرهای پایین و پست جامعه دینی هند و در میان اقوام بومی دراویدی نژاد آثاری از آن باقی مانـده بود, رفته رفته سر برآورد و بسان مکتب یوگا و شیواپرستی, ارکان مهم دیـن هندویی امروز را تشکیل داد. شیواپرستی اشکال نظام مند بیشتری در فرقه های شیوایی به خود می گیرد که هر یک با وجود برداشت متفاوت خود, اصول اعتقادی ویژه ای دارند.

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