پایان حضور نظامی در عراق، دستاوردی مهم برای ایران و مقاومت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه مجلس آتلانتیک در گزارشی اعلام کرد که عملیات موسوم به عزم راسخ به پایان خود نزدیک شده و آخرین نیروهای آمریکایی در ۳۰ سپتامبر از عراق خارج خواهند شد.

به نوشته این گزارش، این خروج، پرونده حضور نظامی آمریکا در عراق را می‌بندد؛ پرونده‌ای که با تهاجم سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود.

این گزارش می‌افزاید: پایان ماموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی و خروج نیروهای آمریکایی از عراق، پایانی بر بیش از دو دهه درگیری نظامی آمریکا در این کشور است.

از تهاجم سال ۲۰۰۳، حضور نظامی آمریکا یکی از ویژگی‌های اصلی روابط واشنگتن و بغداد بوده است، اما ادامه این حضور، نیروهای آمریکایی را به هدفی برای گروه‌های مقاومت و عاملی آزاردهنده برای رهبران سیاسی شیعه عراق تبدیل کرده بود.

در ادامه این گزارش آمده است: خروج نیروهای آمریکایی، خواسته اصلی گروه‌های مقاومت و دولت عراق است و همچنین یکی از اولویت‌های دولت ترامپ برای کاهش درگیری نظامی آمریکا در خاورمیانه را برآورده می‌کند. جنگ عراق نمونه بارز آنچه «جنگ‌های بی‌پایان» خوانده می‌شود، به شمار می‌رود که ترامپ و بیشتر آمریکایی‌ها آن را اشتباه می‌دانند.

این گزارش تصریح می‌کند: با آنکه اخبار عراق از صدر رسانه‌ها فاصله گرفته، میراث حضور نظامی آمریکا در این کشور، نگاه آمریکایی‌ها به خاورمیانه و به کارگیری نیروی نظامی را شکل داده و همچنان شکل خواهد داد.

آلینا ال. رومانوفسکی، پژوهشگر طرح اسکوکرافت برای امنیت خاورمیانه در برنامه‌های خاورمیانه مجلس آتلانتیک و سفیر پیشین آمریکا در عراق در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، در این گزارش می‌گوید: برای آمریکا و هم‌پیمانانش، ماموریت عزم راسخ هرگز درباره ایران نبود. اما برای ایران، این عملیات تجسم دیگری از تهدید پیوسته آمریکا علیه جمهوری اسلامی در طول دهه‌ها بود. دیدگاه امنیتی ایران نزدیک به پنج دهه، کاهش حضور آمریکا در منطقه را در رأس اولویت‌های خود قرار داده است. با این پیشینه، پایان عملیات «عزم راسخ» را می‌توان دستاوردی مهم برای گروه‌های مقاومت و ایران دانست.

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