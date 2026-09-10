به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در گزارشی از وضعیت مسلمانان و مهاجران در آستانه انتخابات سراسری سوئد، از افزایش نفوذ جریان راست افراطی در سیاست این کشور و نگرانی جوامع مسلمان و مهاجر از پیامدهای آن خبر داد.

انتخابات سراسری سوئد قرار است روز یکشنبه برگزار شود و نظرسنجی‌ها از رقابت نزدیک میان جریان‌های سیاسی حکایت دارد. به نوشته گاردین، ائتلاف اقلیتِ تحت رهبری جناح راست که برای ادامه فعالیت خود به حمایت حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» وابسته است، با خطر شکست از اپوزیسیون چپ میانه مواجه است؛ با این حال، فاصله دو طرف در هفته‌های اخیر کاهش یافته و همین مسئله نگرانی‌ها را افزایش داده است.

راست افراطی در آستانه ورود به دولت

بر اساس این گزارش، اهمیت انتخابات پیش رو تنها به نتیجه رقابت احزاب محدود نمی‌شود؛ چرا که ائتلاف حاکم برای نخستین بار اعلام کرده است در صورت پیروزی، ممکن است به جریان راست افراطی سمت‌های وزارتی واگذار کند.

حزب «دموکرات‌های سوئد» طی سال‌های اخیر با استفاده از نفوذ خود بر دولت ائتلافی، بر سیاست‌های مربوط به مهاجرت و جرم و جنایت تأثیر گذاشته و به گفته گاردین، با پیوند دادن این دو موضوع، مهاجران، مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها را هدف بخشی از گفتمان سیاسی خود قرار داده است.

«منیر نیازی»، از فعالان کارزار «از یک مسلمان بپرس»، می‌گوید نفوذ این جریان باعث شده فضای گفت‌وگوی سیاسی در سوئد به سمت راست تغییر کند. به گفته او، حتی حزب سوسیال‌دموکرات که بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت محسوب می‌شود، در چهار سال گذشته در موضوعاتی مانند مهاجرت و جرم و جنایت به مواضع راست‌گرایان نزدیک شده و گاه به آنها رأی داده است.

«کاشیف ویرک»، امام سوئدی و بنیان‌گذار کارزار «از یک مسلمان بپرس» نیز با تأیید این روند گفت: «متأسفانه همه وقتی به آن نیاز دارند، کارت ضداسلام را بازی می‌کنند.»

کارزار مسلمانان برای مقابله با اسلام‌هراسی

در چنین فضایی، ویرک از سال ۲۰۱۷ کارزار «از یک مسلمان بپرس» یا Fråga en Muslim را برای مقابله با برداشت‌های نادرست درباره اسلام راه‌اندازی کرده است.

او و ده‌ها داوطلب از جامعه مسلمان احمدیه طی سال‌های گذشته در بیش از ۱۵۰ بازار، میدان و مرکز شهری در نقاط مختلف سوئد حضور یافته‌اند و از مردم خواسته‌اند هر پرسشی را که درباره اسلام دارند، مستقیماً با مسلمانان در میان بگذارند.

ویرک در یکی از خیابان‌های مالمو نیز با توزیع بروشور، مردم را به گفت‌وگو درباره اسلام دعوت می‌کرد. او گفت برخی مردم واقعاً از اسلام می‌ترسند و گاهی نیز با رفتارهای توهین‌آمیز مواجه می‌شوند، اما بیشتر مردم سوئد را دوستانه و علاقه‌مند به شناخت بیشتر درباره اسلام توصیف کرد.

مسلمانان و مهاجران؛ از نگرانی تا احساس ناامنی

گاردین گزارش داده است که پیامدهای تغییر فضای سیاسی سوئد برای مسلمانان و مهاجران محسوس بوده است. این روزنامه به حمله مسلحانه سال گذشته در شهر اوربرو اشاره می‌کند که در آن ۱۰ نفر کشته شدند و بیشتر قربانیان پیشینه مهاجرتی داشتند. همچنین مساجد در سوئد بارها هدف تخریب قرار گرفته‌اند و در سال ۲۰۲۳ این کشور شاهد مجموعه‌ای از اعتراضات و اقدامات مربوط به سوزاندن یا آسیب‌زدن به نسخه‌های قرآن بود.

یک پرستار ۴۶ ساله لبنانی‌تبار که از ذکر نامش خودداری کرده، به گاردین گفت زمانی که جریان‌های راست افراطی درباره دین و حجاب او سخن می‌گویند، احساس می‌کند درباره او «مانند یک حیوان» صحبت می‌شود.

مردی کنیایی به نام «اونیاگو» نیز فضای کنونی سوئد برای مهاجران را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت افزایش نفوذ راست افراطی باعث شده است افرادی که سوئدی نیستند، احساس ترس کنند. او که ۹ سال است در سوئد زندگی می‌کند، گفت به دلیل نگرانی از آینده حتی به فکر تهیه یک آپارتمان در کنیا و کنار گذاشتن مقداری پول برای شرایط احتمالی آینده افتاده است.

دوست او، «وایتیرا»، نیز گفت در گذشته مهاجران به دنبال سرمایه‌گذاری، خرید خانه و راه‌اندازی کسب‌وکار در سوئد بودند، اما اکنون درباره آینده با تردید بیشتری تصمیم می‌گیرند.

تغییر سیاست مهاجرت و نگرانی از آینده

گاردین در ادامه به تغییر سیاست‌های مهاجرتی سوئد اشاره کرده و می‌نویسد سهمیه پذیرش پناهجویان این کشور از ۵ هزار نفر در سال به ۹۰۰ نفر کاهش یافته است. همچنین دولت امکان لغو برخی مجوزهای اقامت را بر اساس معیارهایی از جمله «رفتار نامناسب» فراهم کرده است.

«بنیان مانبرگ» از سازمان «پناهندگان به استکهلم خوش آمدند» گفت سوئد در سال ۲۰۱۵ شاهد استقبال گسترده از پناهجویان بود، اما بسیاری از همان افرادی که در آن زمان وارد کشور شدند، در سال ۲۰۲۶ هنوز وضعیت قانونی مشخصی ندارند.

این سازمان در سال ۲۰۱۵ پس از آنکه حدود هزار و ۷۰۰ نفر به‌طور خودجوش در ایستگاه مرکزی استکهلم برای استقبال و کمک به پناهجویان سوری و افغانستانی حاضر شدند، شکل گرفت. به گفته «آیزاک کوهنله-نلسون»، از اعضای این سازمان، در سال‌های بعد این نهاد از یک مجموعه فعال در گفت‌وگوی عمومی و سیاسی سوئد به سازمانی کوچک‌تر تبدیل شده که بودجه و توانایی آن برای فعالیت و ارتباط با مردم کاهش یافته است.

گاردین همچنین به مقررات جدید مهاجرتی سوئد اشاره کرده که بر اساس آن، بیشتر پناهجویان دیگر امکان دسترسی به اقامت دائم را نخواهند داشت.

«آیا مسلمانان آینده‌ای در سوئد دارند؟»

«بیلان عثمان»، روزنامه‌نگار و پژوهشگر افراط‌گرایی راست‌گرا، معتقد است بخشی از پیشنهادهایی که امروز در سیاست سوئد مطرح می‌شود، تا یک دهه پیش حتی قابل تصور نبود.

او با اشاره به طرح‌های مربوط به پرداخت مبالغ قابل توجه به مهاجران برای بازگشت به کشورهای خود گفت پیشنهادهایی که زمانی غیرقابل‌تصور تلقی می‌شدند، اکنون به موضوعی برای بحث سیاسی تبدیل شده‌اند.

به گفته عثمان، گفتمان راست افراطی به‌تدریج عادی شده و مهاجران و اقلیت‌ها را مسئول مشکلات اجتماعی و اقتصادی سوئد معرفی کرده است؛ در حالی که افزایش نابرابری‌های اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

او مسلمانان سوئد را یکی از گروه‌هایی دانست که تحت تأثیر این تغییر قرار گرفته‌اند و گفت این جامعه که برآورد می‌شود حدود ۸ درصد جمعیت سوئد را تشکیل دهد، اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است.

عثمان در پایان گفت: «فکر می‌کنم اکنون در سوئد به نقطه شکست رسیده‌ایم؛ جایی که پرسش اصلی این است: آیا آینده‌ای برای مسلمانان در این کشور وجود دارد؟ اگر این نوع بحث‌ها ادامه پیدا کند، بسیاری از مسلمانان احساس خواهند کرد که آینده‌ای در اینجا ندارند.»

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