عملیات دریایی در دریای سرخ تا توقف تجاوز و رفع محاصره ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـمحمد عبدالسلام، سخنگوی رسمی جنبش مقاومت اسلامی انصارالله یمن، امروز (پنج‌شنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات یمن در دریای سرخ تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره ادامه خواهد یافت.

عبدالسلام در این بیانیه گفت: «آنچه نیروهای مسلح یمن در برخی مناطق ساحلی انجام دادند، یک عملیات ملی در چارچوب اعمال حاکمیت یمن و مقابله با چالش‌ها و طمع‌هایی است که صلح داخلی را تهدید می‌کند.»

وی افزود: «صلح واقعی، عادلانه و شرافتمندانه، گزینه راهبردی ما بوده و خواهد بود و همه باید بدانند که گزینه صلح با یمن کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای بازتنظیم روابط بر اساس اصل حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک است.»

سخنگوی انصارالله تأکید کرد: «جمهوری یمن هیچ ادعایی نسبت به هیچ یک از کشورهای همسایه یا کشورهای عربی و اسلامی و سایر کشورهای جهان ندارد و به هیچ کشوری تجاوز نکرده است، بلکه این یمن بوده که مورد تجاوز قرار گرفته است؛ تجاوزی که با برادری اسلامی و عربی سازگار نیست.»

وی تصریح کرد: «آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی در دریای سرخ و باب‌المندب امن و منظم است و هیچ نگرانی بین‌المللی در این زمینه وجود ندارد؛ زیرا از سوی یمن هیچ خطری متوجه آنها نیست.»

عبدالسلام خاطرنشان کرد: «عملیات کنونی اهداف مشخصی دارد که پیش‌تر اعلام شده و در چارچوب دفاعی انجام می‌شود. هر زمان که تجاوز به یمن متوقف شود و محاصره این کشور برداشته شود، عملیات کنونی نیز متوقف خواهد شد.»

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