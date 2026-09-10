به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عصر پنج‌شنبه در مصاحبه‌ای با رسانه خبری بلومبرگ ادعا کرد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز داخل مجموعه تونل را بازرسی نکرده، اما تصاویر از راه دور نشان‌دهنده تحرکات جدید در این سایت، درست در جنوب کارخانه اصلی غنی‌سازی اورانیوم تهران است.

گروسی در ادامه ادعاهای خود که صرفاً تکرار مکررات مواضع ضدایرانی غرب است، گفت: نشانه‌هایی وجود دارد که تحرکاتی در اطراف این سایت وجود دارد. ما هیچ اطلاعات مشخصی در مورد فعالیت‌هایی که ممکن است در آنجا انجام شود، نداریم.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه افزود: «من به‌طور فزاینده‌ای نگران تعداد کشورهایی هستم که در حال بررسی مجدد دستیابی و استفاده احتمالی از سلاح‌های هسته‌ای هستند. این موضوع به جهانی مربوط می‌شود که در آن درگیری‌ها و جنگ‌های بیشتری وجود دارد. گسترش سلاح‌های هسته‌ای چیز وحشتناکی خواهد بود.»

رافائل گروسی پس از آنکه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده هسته‌ای ایران را با بهانه‌ها و ادعاهای واهی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد، اظهارنظر کرد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش‌تر در این باره گفت: اساساً ادعای عدم دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران در قالب قطعنامه شورای حکام ناشی از اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در دو تجاوز اخیر بوده و ارجاع به شورای امنیت موضوعیت ندارد.

او همچنین پیش‌تر گفته بود: فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر اساس تعهدات پادمانی به آژانس اعلام شده است. تمرکز بیمارگونه آمریکا بر کوه کلنگ که هیچ فعالیت هسته‌ای در آن وجود ندارد، چیزی جز بهانه‌جویی برای تخریب و ویرانگری نیست.

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