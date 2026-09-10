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برگزاری مراسم و بزرگداشت نخستین شیخ اعظم شیعیان تانزانیا

۱۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۰
کد مطلب: 1864055
برگزاری مراسم و بزرگداشت نخستین شیخ اعظم شیعیان تانزانیا

مراسم قرائت ختم و دعای ویژه برای طلب رحمت و مغفرت مرحوم شیخ عبدالله سیفو لینگاناوِکا، نخستین شیخ اعظم جمعیت شیعیان تانزانیا (TIC)، روز چهارشنبه با حضور مولانا شیخ حمید جلاله موکیندنگه، شیخ اعظم این جمعیت، در منطقه لیندی برگزار شد و جمعی از علما، مسئولان و مؤمنان در آن شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این مراسم معنوی و یادبود در منطقه لیندی و در روستای مونونگونگوله، در محل دفن مرحوم شیخ عبدالله سیفو برگزار شد.

این برنامه با هدف بزرگداشت یاد و خدمات آن عالم فقید و نیز دعا برای آمرزش گناهان، نزول رحمت الهی و برخورداری وی از جایگاهی شایسته در سرای آخرت برگزار گردید و جمعی از علما، مؤمنان و اهالی مناطق مختلف در آن حضور یافتند.

مولانا شیخ حمید جلاله موکیندنگه در این مراسم، در کنار جمعی از علما، مؤمنان و اهالی روستاهای مختلف، در قرائت ختم و دعا برای روح مرحوم شیخ عبدالله سیفو مشارکت کرد.

حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوه‌ای از احترام عمیق و محبت جامعه شیعیان تانزانیا نسبت به علمای پیشگام و شخصیت‌هایی بود که عمر خود را در مسیر خدمت به دین و جامعه سپری کرده‌اند.

همچنین شیخ محمد عبدو، معاون شیخ اعظم جمعیت شیعیان تانزانیا (TIC)، به همراه شماری از مسئولان و مؤمنان در این مراسم حضور داشت. حضور مسئولان و شخصیت‌های دینی در کنار مردم به این آیین معنوی جلوه‌ای ویژه بخشید و بار دیگر اهمیت حفظ یاد و خاطره عالمانی را که در شکل‌گیری و پیشرفت جامعه شیعیان تانزانیا نقش داشته‌اند، برجسته ساخت.

مرحوم شیخ عبدالله سیفو لینگاناوِکا از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ جمعیت شیعیان تانزانیا به شمار می‌رود و به عنوان نخستین شیخ اعظم این جمعیت، جایگاه ویژه‌ای در میان جامعه شیعیان این کشور دارد. برگزاری مراسم ختم و دعا برای آن عالم فقید، افزون بر تجلیل از خدمات و میراث علمی و دینی وی، فرصتی برای تداوم سنت ارزشمند یادکرد از درگذشتگان، پاسداشت تلاش‌های آنان و طلب رحمت و مغفرت الهی برای ایشان بود.

برگزاری مراسم ختم و بزرگداشت نخستین شیخ اعظم شیعیان تانزانیا

برگزاری مراسم ختم و بزرگداشت نخستین شیخ اعظم شیعیان تانزانیا

برگزاری مراسم ختم و بزرگداشت نخستین شیخ اعظم شیعیان تانزانیا

برگزاری مراسم ختم و بزرگداشت نخستین شیخ اعظم شیعیان تانزانیا

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نظرات

  • مارال IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
    روحش شاد ان شاالله 🖤🖤🖤
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