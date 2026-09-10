برگزاری مراسم و بزرگداشت نخستین شیخ اعظم شیعیان تانزانیا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این مراسم معنوی و یادبود در منطقه لیندی و در روستای مونونگونگوله، در محل دفن مرحوم شیخ عبدالله سیفو برگزار شد.

این برنامه با هدف بزرگداشت یاد و خدمات آن عالم فقید و نیز دعا برای آمرزش گناهان، نزول رحمت الهی و برخورداری وی از جایگاهی شایسته در سرای آخرت برگزار گردید و جمعی از علما، مؤمنان و اهالی مناطق مختلف در آن حضور یافتند.

مولانا شیخ حمید جلاله موکیندنگه در این مراسم، در کنار جمعی از علما، مؤمنان و اهالی روستاهای مختلف، در قرائت ختم و دعا برای روح مرحوم شیخ عبدالله سیفو مشارکت کرد.

حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوه‌ای از احترام عمیق و محبت جامعه شیعیان تانزانیا نسبت به علمای پیشگام و شخصیت‌هایی بود که عمر خود را در مسیر خدمت به دین و جامعه سپری کرده‌اند.

همچنین شیخ محمد عبدو، معاون شیخ اعظم جمعیت شیعیان تانزانیا (TIC)، به همراه شماری از مسئولان و مؤمنان در این مراسم حضور داشت. حضور مسئولان و شخصیت‌های دینی در کنار مردم به این آیین معنوی جلوه‌ای ویژه بخشید و بار دیگر اهمیت حفظ یاد و خاطره عالمانی را که در شکل‌گیری و پیشرفت جامعه شیعیان تانزانیا نقش داشته‌اند، برجسته ساخت.

مرحوم شیخ عبدالله سیفو لینگاناوِکا از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ جمعیت شیعیان تانزانیا به شمار می‌رود و به عنوان نخستین شیخ اعظم این جمعیت، جایگاه ویژه‌ای در میان جامعه شیعیان این کشور دارد. برگزاری مراسم ختم و دعا برای آن عالم فقید، افزون بر تجلیل از خدمات و میراث علمی و دینی وی، فرصتی برای تداوم سنت ارزشمند یادکرد از درگذشتگان، پاسداشت تلاش‌های آنان و طلب رحمت و مغفرت الهی برای ایشان بود.

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